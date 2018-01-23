Ни денег, ни машины: как дилеры Toyota обманывают покупателей

Представьте, что вы полжизни копили на автомобиль мечты, залезли в кредит, потеряли друга детства после того, как одолжили у него недостающую на чудо-опции сумму, а после покупки — хоп, и остались без той самой мечты. Как такое возможно? Да очень просто, если вы приобрели свою Toyota у официального дилера с символичным названием «Авто-Дрим».

Оказывается, автосалон торговал новенькими машинами, находившимися в залоге у банка. А если точнее — у «Тойота Банк», который по решению суда теперь вправе изъять у добросовестных покупателей автомобили за долги дилерского центра.

Быть может, это недоразумение, ошибка? Как бы не так! Дилер попросту не смог вернуть долги по кредитам, причем сразу нескольким финансовым учреждениям. А вот сделал ли он (и его руководство) это сознательно, или по стечению обстоятельств, пав жертвой кризиса — пока вроде бы не ясно.