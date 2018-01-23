Ни денег, ни машины: как дилеры Toyota обманывают покупателей

Фото: Денис Филатов
Многоуважаемая японская марка попала в центр крупного скандала — у законных владельцев автомобилей Toyota, честно купленных в салоне официального дилера, эти самые автомобили отбирают в судебном порядке. Во всяком случае, подобные решения уже вступили в силу. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, почему.
Вячеслав Василенко

Представьте, что вы полжизни копили на автомобиль мечты, залезли в кредит, потеряли друга детства после того, как одолжили у него недостающую на чудо-опции сумму, а после покупки — хоп, и остались без той самой мечты. Как такое возможно? Да очень просто, если вы приобрели свою Toyota у официального дилера с символичным названием «Авто-Дрим».

Оказывается, автосалон торговал новенькими машинами, находившимися в залоге у банка. А если точнее — у «Тойота Банк», который по решению суда теперь вправе изъять у добросовестных покупателей автомобили за долги дилерского центра.

Быть может, это недоразумение, ошибка? Как бы не так! Дилер попросту не смог вернуть долги по кредитам, причем сразу нескольким финансовым учреждениям. А вот сделал ли он (и его руководство) это сознательно, или по стечению обстоятельств, пав жертвой кризиса — пока вроде бы не ясно.

Фото: Геннадий Черкасов

Компания, уже объявившая себя банкротом, даже не соизволила выплатить городу деньги за аренду земли, что уж там говорить про набранные кредиты. Но тот факт, что продавцы втюхивали клиентам машины, заведомо находившиеся в обременении, все же говорит о тщательно и четко продуманной мошеннической схеме.

Впрочем, депутата законодательного собрания владимирского региона Дмитрия Павлова, являвшегося хозяином ООО «Авто-Дрим», сей факт мало беспокоит. Как, собственно, и не тревожат долги в размере свыше 400 000 000 рублей. И уж тем более какие-то отобранные у людей машины.

В настоящий момент идут сразу несколько судебных процессов. Решения, вынесенные Фемидой ранее, были отнюдь не в пользу собственников автомобилей, купленных в пресловутом дилерском центре.

novosti33.ru

Портал «АвтоВзгляд» обратился за комментариями в российское представительство Toyota Motor, где о сложившейся ситуации прекрасно знают, но пока клиенты шоу-рума массово не стали жаловаться на инцидент, подключая юристов и СМИ, никаких мер не принимали.

Что, впрочем, не удивительно, ведь ООО «Тойота Мотор» и АО «Тойота Банк» являются самостоятельными организациями, а «в силу требований законодательства банк был обязан подать исковые заявления об обращении взыскания на предмет залога». Во всяком случае радует, что «тойотовцы» пообещали не отбирать автомобили у их владельцев. Однако дальнейшая судьба этих машин пока, увы, не известна.

Мы активно подключились к ситуации и подтверждаем достижение договоренности с АО «Тойота Банк» о сохранении принадлежащих клиентам «Авто-Дрим» автомобилей в их пользовании и распоряжении. Ситуация решена, мы уже начали связываться с клиентами, контакты которых у нас имеются. — сообщили порталу «АвтоВзгляд» в российском офисе японской марки.

Как будет решен вопрос с обременением? Смогут ли несчастливые обладатели Toyota продать свои авто в случае необходимости? Каковы гарантии, что аналогичная ситуация не произойдет в другом дилерском центре столь авторитетного бренда, и не повторится ли история, как с «Независимостью»? На все эти вопросы ответов нет.

Хотя в представительстве марки нам сказали, что «деталей пока нет, но сейчас решаются все технические вопросы». Портал «АвтоВзгляд» следит за развитием событий.

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23 января 2018
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