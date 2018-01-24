Тест-драйв Jeep Renegade Trailhawk: маленькому кораблю — большое плаванье

И без того прекрасно справляющиеся с отсутствием дорожного полотна и прочими скалами Jeep Cherokee и Grand Cherokee в подобном исполнении превращаются в настоящих покорителей планеты. В умелых руках на этих машинах можно добраться туда, куда собака свой нос не совала, нога человека не ступала и даже Бог забыл заглянуть при сотворении мира. А все благодаря блокировке заднего дифференциала, понижающей передаче, увеличенному клиренсу, бездорожным покрышкам, а также эффективной защите днища и буксировочным проушинам.

Отдельный «лайк» за умную электронику, распределяющую крутящий момент между колесами, имеющими наилучшее сцепление с поверхностью или ее отсутствием. Практически тем же теперь может похвастать и младший брат джиперского семейства. Пусть и блокировки-понижайки у него не более, чем имитация. Зато какая!

Для того, чтобы убедиться в завидных внедорожных способностях Jeep Renegade Trailhawk, мы отправились в Краснодарский край на раскатанную бульдозерами и размытую обильными дождями трассу «Орленок», где проходит российский этап Чемпионата мира по мото-кроссу. Только представьте, чего натерпелся наш «малыш» на всех этих барханах и трамплинах, а также в грязевых ваннах и «жидкой» колее. Но, надо сказать, ни разу не спасовал.