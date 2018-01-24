Тест-драйв Jeep Renegade Trailhawk: маленькому кораблю — большое плаванье

Самый маленький кроссовер легендарной американской марки Jeep обзавелся большим внедорожным потенциалом. Теперь он способен не только на комфортные перемещения пятых точек водителя и его спутников по асфальту и дачным проселкам, но и на настоящие внедорожные подвиги.
Вячеслав Василенко

Отныне тому, кто назовет Jeep Renegade женской косметичкой, можно смело плюнуть в лицо. Из стана пусть и неоднозначных, но веселых и ярких недокроссоверов этот «джип» перекочевал в сообщество серьезных и самоуверенных «проходимцев».

Сдержали таки слово американцы — в Россию приехал автомобиль в исполнении Trailhawk. Что означает эта модификация, поклонникам заокеанской марки объяснять не нужно, но для тех, кто не разбирается в колбасных обрезках, скажем: речь идет о специальной off-road версии, благодаря которой машина чувствует себя на бездорожье лучше, чем вампир от передозировки кровью.

И без того прекрасно справляющиеся с отсутствием дорожного полотна и прочими скалами Jeep Cherokee и Grand Cherokee в подобном исполнении превращаются в настоящих покорителей планеты. В умелых руках на этих машинах можно добраться туда, куда собака свой нос не совала, нога человека не ступала и даже Бог забыл заглянуть при сотворении мира. А все благодаря блокировке заднего дифференциала, понижающей передаче, увеличенному клиренсу, бездорожным покрышкам, а также эффективной защите днища и буксировочным проушинам.

Отдельный «лайк» за умную электронику, распределяющую крутящий момент между колесами, имеющими наилучшее сцепление с поверхностью или ее отсутствием. Практически тем же теперь может похвастать и младший брат джиперского семейства. Пусть и блокировки-понижайки у него не более, чем имитация. Зато какая!

Для того, чтобы убедиться в завидных внедорожных способностях Jeep Renegade Trailhawk, мы отправились в Краснодарский край на раскатанную бульдозерами и размытую обильными дождями трассу «Орленок», где проходит российский этап Чемпионата мира по мото-кроссу. Только представьте, чего натерпелся наш «малыш» на всех этих барханах и трамплинах, а также в грязевых ваннах и «жидкой» колее. Но, надо сказать, ни разу не спасовал.

Даже когда казалось, что Renegade уже вот-вот закопает себя в грязи и развалится на брюхе, умоляя о пощаде, «американец» медленно, но верно вызволял себя из внедорожного плена. Кнопочка 4WD Low при правильной прокладке между сиденьем и рулем позволяет автомобилю филигранно форсировать неприступные, как кажется на первый взгляд, преграды. Электроника обучена предотвращать пробуксовку колес и практически полностью доверять управление водителю без помощи системы стабилизации.

Удовольствие от рулежки по буеракам ничуть не хуже, чем страсть в постели с любимой женщиной — сначала медлишь и застреваешь, а затем потеешь и летишь, как угорелый, разбрызгивая все на своем пути. Да что там говорить, если этот Jeep способен преодолевать брод глубиной до полуметра — параллель про любимую женщину сейчас, полагаю, будет уже неуместна.

Как там: чем больше «джип», тем дольше идти за трактором? Есть такое. А если наоборот? На наши покатушки за рулем миниатюрного кроссовера пришли поглазеть те самые трактористы, подготавливающие трек к мотокроссу.

Если вы думаете, что восторг и восхищение можно выражать словами вроде «прекрасно» и «изумительно», то сильно ошибаетесь. Такого трехэтажного мата, доставшегося Jeep Renegade в качестве похвалы, я не слышал никогда. Нецензурные возгласы любимой женщины во время оргазма и даже острый тюремный жаргон по сравнению с ним — ничто. Жаль, что не записал, а то наверняка бы вынес пару без преувеличения уникальных словечек в заголовок. Впрочем, вынесу другое — вердикт.

Этот компактный кроссовер по праву можно назвать лучшим в своем сегменте с точки зрения внедорожных повадок. Никто из ближайших соперников не сможет сделать на «бездороге» то, что вытворяет Renegade Trailhawk. Правда, за сверхспособности придется платить — внедорожный Renegade стоит на 700 000 рублей дороже обычного. И со всякими системами удержания в полосе движения, автоматического переключения дальнего света фар на ближний и кругового обзора, авто легко переваливалит за отметку в пару миллионов.

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24 января 2018
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