Genesis в третий раз поддерживает Российский инвестиционный форум

Представители премиального бренда Hyundai передали 110 автомобилей Genesis G80 для организации транспортного обслуживания Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Это уникальная площадка для презентации инвестиционного потенциала регионов. Мы крупнейший корейский инвестор в России, поэтому для нас важно быть частью одного из значимых событий в экономической жизни страны. Сотрудничество Genesis с Российским инвестиционным форумом длится с 2016 года. Это говорит о том, что организаторы и участники высоко оценивают наш премиальный бренд и качество автомобилей. В свою очередь, мы рады отметить, что с каждым годом масштаб мероприятия растет, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.