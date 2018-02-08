Genesis в третий раз поддерживает Российский инвестиционный форум

В Первопрестольной прошла церемония передачи автомобилей Genesis G80 организаторам Российского инвестиционного форума в Сочи. В мероприятии приняли участие управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев и директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглeв.
Мирон Горин

Представители премиального бренда Hyundai передали 110 автомобилей Genesis G80 для организации транспортного обслуживания Российского инвестиционного форума в Сочи.

— Это уникальная площадка для презентации инвестиционного потенциала регионов. Мы крупнейший корейский инвестор в России, поэтому для нас важно быть частью одного из значимых событий в экономической жизни страны. Сотрудничество Genesis с Российским инвестиционным форумом длится с 2016 года. Это говорит о том, что организаторы и участники высоко оценивают наш премиальный бренд и качество автомобилей. В свою очередь, мы рады отметить, что с каждым годом масштаб мероприятия растет, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

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8 февраля 2018
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