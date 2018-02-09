Mazda отзывает в России две модели

Отзыву подлежат 1758 автомобилей Mazda 6, которые были реализованы на российском рынке c 2012-го по 2015 год. В экземплярах, оборудованных стояночным тормозом с механическим тросовым приводом, возможно нарушение герметичности защитного чехла заднего тормозного суппорта. В этом случае не исключено образование коррозии, которая приведет к заеданию корродирующего вала и подклиниванию тормозных механизмов во время движения.

У 149 спорт-купе Mazda RX8, реализованных c апреля 2005 года по декабрь 2008 года, обнаружена неисправность теплоизоляции прижимных колец топливного модуля на поверхности бака. Есть вероятность появления трещин на прижимных кольцах и утечки топлива, что грозит возгоранием.

ООО «Мазда Мотор РУС» проведет необходимые ремонтные работы за свой счет. Для этого необходимо предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр.

Недавно «АвтоВзгляд» сообщал о том, какие новинки компания Mazda готовит к Женвскому автосалону.