Почему зимой даже иномарки не стоит ставить на ручник

Уже хотя бы поэтому многие «бывалые 2.0», то есть опытные водители, получившие «права» уже в 21-ом веке, могут говорить, что на стояночный тормоз машину можно ставить в любой мороз. Отчасти это правильно. Все таки создают транспортные средства сейчас уже совсем не те люди, которые прикладывали когда-то свою «конструкторскую мысль» к изготовлению советских машин. Но одно «но» вес же учитывать стоит. Ручником можно смело пользоваться в мороз если вы на 100% уверены, что вода не попала между тросиком «ручника» и его направляющими. Произойти это может, к примеру, если в сильный мороз проехаться по толстому слою слякоти и сразу припарковаться. Хотя, в этом случае, могут покрыться льдом и вообще все тормозные механизмы.

Кроме того, на машине подержанной, днище которой «познакомилось» уже не с одним бордюрным камнем, целостность механизма тяги «ручника» может быть нарушена и вода попадает там куда не следует и, соответственно, там замерзает. Вывод из всего вышесказанного следующий. Если ты уверен в полной исправности системы стояночного тормоза своего авто и не катался только что по глубоким лужам, «на ручник» в мороз машину ставить можно. Не уверен ни в чем — лучше не рисковать: «паркинг» у АКП или «на передаче» при наличии механической коробки еще никто не отменял.