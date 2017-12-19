Почему зимой даже иномарки не стоит ставить на ручник

shkola-abc.kz
Опасность после длительной стоянки обнаружить свою машину с примерзшим намертво «ручником» до сих пор подстерегает многих автовладельцев.
Максим Строкер

Старая «советская» шоферская школа утверждала, что оставив зимой машину на ночь с затянутым ручным тормозом на утро нужно быть готовым обнаружить намертво примерзшие тормозные механизмы. Опыт показывал, что для отечественных «Жигулей», «Москвичей» и «Волг» это правило срабатывало практически безотказно. Виной тому была, с одной стороны, устройство задних тормозных механизмов. Они были барабанного типа. Причем, такой «удачной» конструкции, что скапливающаяся и замерзающая между колодкой и барабаном влага за время стоянки превращала весь механизм в единую «деталь». Вторым «слабым на мороз» местом был тросик (тросики), который, собственно, и связывает рычаг «ручника» и механизм привода колодок.

Тросик этот не просто так болтается где-то под днищем машины, может перемещаться вперед-назад по специальным трубочкам-направляющим. Если внутрь такой трубочки попадает вода, то тросик примерзает в ней намертво. В любом случае, попытка тронуться с «примерзшим ручником» обычно оборачивается лопнувшим тросиком. Сейчас б арабанные тормоза сзади сохранились только у совсем уж бюджетных моделей. У большинства же машин сейчас и задние, и передние тормозные механизмы — дисковые. В дисковых тормозах между колодками и диском воде в принципе сложнее задержаться.

Уже хотя бы поэтому многие «бывалые 2.0», то есть опытные водители, получившие «права» уже в 21-ом веке, могут говорить, что на стояночный тормоз машину можно ставить в любой мороз. Отчасти это правильно. Все таки создают транспортные средства сейчас уже совсем не те люди, которые прикладывали когда-то свою «конструкторскую мысль» к изготовлению советских машин. Но одно «но» вес же учитывать стоит. Ручником можно смело пользоваться в мороз если вы на 100% уверены, что вода не попала между тросиком «ручника» и его направляющими. Произойти это может, к примеру, если в сильный мороз проехаться по толстому слою слякоти и сразу припарковаться. Хотя, в этом случае, могут покрыться льдом и вообще все тормозные механизмы.

Кроме того, на машине подержанной, днище которой «познакомилось» уже не с одним бордюрным камнем, целостность механизма тяги «ручника» может быть нарушена и вода попадает там куда не следует и, соответственно, там замерзает. Вывод из всего вышесказанного следующий. Если ты уверен в полной исправности системы стояночного тормоза своего авто и не катался только что по глубоким лужам, «на ручник» в мороз машину ставить можно. Не уверен ни в чем — лучше не рисковать: «паркинг» у АКП или «на передаче» при наличии механической коробки еще никто не отменял.

парковка, АВТОВАЗ, ремонт
19 декабря 2017
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