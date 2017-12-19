Почему зимой даже иномарки не стоит ставить на ручник

Старая «советская» шоферская школа утверждала, что оставив зимой машину на ночь с затянутым ручным тормозом на утро нужно быть готовым обнаружить намертво примерзшие тормозные механизмы. Опыт показывал, что для отечественных «Жигулей», «Москвичей» и «Волг» это правило срабатывало практически безотказно. Виной тому была, с одной стороны, устройство задних тормозных механизмов. Они были барабанного типа. Причем, такой «удачной» конструкции, что скапливающаяся и замерзающая между колодкой и барабаном влага за время стоянки превращала весь механизм в единую «деталь». Вторым «слабым на мороз» местом был тросик (тросики), который, собственно, и связывает рычаг «ручника» и механизм привода колодок.
Тросик этот не просто так болтается где-то под днищем машины, может перемещаться вперед-назад по специальным трубочкам-направляющим. Если внутрь такой трубочки попадает вода, то тросик примерзает в ней намертво. В любом случае, попытка тронуться с «примерзшим ручником» обычно оборачивается лопнувшим тросиком. Сейчас б арабанные тормоза сзади сохранились только у совсем уж бюджетных моделей. У большинства же машин сейчас и задние, и передние тормозные механизмы — дисковые. В дисковых тормозах между колодками и диском воде в принципе сложнее задержаться.