Почему автомобили Mitsubishi выгодно покупать в кредит

По итогам января нынешнего года компании Mitsubishi удалось удвоить свои продажи — если в первом месяце 2017-го машины этой японской марки разошлись тиражом в 1076 единиц, то в 2018 объем реализованных авто достиг отметки в 2013 экземпляров. По словам представителей компании, такого впечатляющего результата дилеры достигли в том числе благодаря возобновлению адресных госпрограмм льготного автокредитовая «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». В январе субсидии на покупку новых кроссоверов получили более 300 покупателей.

Всего же в январе россияне приобрели в кредит 765 машин Mitsubishi, что составляет 38% от всех проданных компанией автомобилей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество покупателей, обратившихся к услугам банков, увеличилось на 13%.

— Клиенты МС Банк Рус, кроме выгод от госпрограмм «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль», получают дополнительные преимущества в виде сниженной ставки по кредиту: так, на ключевые модели Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport действует специальное кредитное предложение 0% на 3 года, созданное совместно с ООО 'ММС Рус — официальным дистрибьютером автомобилей Mitsubishi в России, — сказал председатель правления банка Саваии Норихиро.