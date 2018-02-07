Чей привод полнее: новый кроссовер Mitsubishi против Lancer Evolution Х

В основу нового кроссовера-купе Mitsubishi Eclipse Cross лег основательно модернизированный полный привод «горячего» Evolution, получивший название S-AWC (Super All Wheel Control). Он представляет собой целый комплекс умных электронных систем, позволяющих водителю чувствовать себя одинаково уверенно и на асфальте, и на бездорожье, и на обледенело-заснеженном покрытии.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» прокатился по одному и тому же участку зимней раллийной трассы сначала на «Эвике», а затем на «Эклипсе» — купеобразный кроссовер неожиданно продемострировал умение отменно держаться за дорогу и «бездорогу» разного качества даже в самых агрессивных маневрах на скорости, сильно превышающей дозволенную ПДД.

Впрочем, вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наш видео сюжет.