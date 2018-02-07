Чей привод полнее: новый кроссовер Mitsubishi против Lancer Evolution Х

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Для поклонников легендарного Mitsubishi Lancer Evolution, который отправился на пенсию, японцы выпустили не менее амбициозный автомобиль. Да, это не подготовленная к ралли боевая машина и даже не «пузотерка», а всего лишь обычный, на первый взгляд, кроссовер. Но, как убедился портал «АвтоВзгляд», это только так кажется.
Вячеслав Василенко

В основу нового кроссовера-купе Mitsubishi Eclipse Cross лег основательно модернизированный полный привод «горячего» Evolution, получивший название S-AWC (Super All Wheel Control). Он представляет собой целый комплекс умных электронных систем, позволяющих водителю чувствовать себя одинаково уверенно и на асфальте, и на бездорожье, и на обледенело-заснеженном покрытии.

Корреспондент портала «АвтоВзгляд» прокатился по одному и тому же участку зимней раллийной трассы сначала на «Эвике», а затем на «Эклипсе» — купеобразный кроссовер неожиданно продемострировал умение отменно держаться за дорогу и «бездорогу» разного качества даже в самых агрессивных маневрах на скорости, сильно превышающей дозволенную ПДД.

Впрочем, вы можете убедиться в этом сами, посмотрев наш видео сюжет.

Убедительная просьба: не повторяйте подобного на дорогах общего пользования — новый кроссовер-купе Mitsubishi Eclipse Cross будет доступен для заказа в России весной.

Автомобиль оснащается 163-сильным турбомотором, агрегатированным с вариатором, обученным имитировать переключения передач. К слову, последний раз наддувные двигатели на машинах Mitsubishi мы могли видеть на канувшем в Лету Lancer Evolution X. Реинкарнация, не иначе.

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7 февраля 2018
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