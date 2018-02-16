Европейский авторынок вырос на 7,1%

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлом месяце практически все ключевые авторынки продемонстрировали рост. Продажи легковушек в Испании увеличились на 20,3%, в Германии — на 11,6%, в Италии — на 3,4%, а во Франции — на 2,5%. Исключением стала разве что Великобритания, где новыми машинами обзавелись на 6,3% меньше автомобилистов, чем в январе 2017 года.

Лидером европейского рынка по итогам месяца стал концерн VW Group — автомобили Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT, Porsche, а также Bentley, Lamborghini и Bugatti разошлись тиражом в 316 783 единицы. На втором месте оказался францзуский автостроитель PSA Group — в пользу Peugeot, Citroёn, Opel/Vauxhall и DS сделали выбор 211 097 покупателей. Третьей стала группа Renault, реализовавшая 118 405 машин Renault, Dacia и LADA. Кстати, «Ладами» в январе обзавелись 386 европейцев.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что российский авторынок по результатам минувшего месяца увеличился аж на 31,3%. Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB), наши соотечественники приобрели 102 464 машины. Лидирует у нас, как и прежде, АВТОВАЗ, продавший 21 005 автомобилей.