Россияне предпочитают покупать очень ненадежные автомобили

Фото: www.videoblocks.com
Исследовательская компания J. D. Power опубликовала очередной рейтинг надежности автомобилей. Даже при беглом взгляде на перечень победителей стало ясно, что наших соотечественников эта проблема волнует далеко не в первую очередь, поскольку многие их популярных в России брендов находятся отнюдь не на призовых местах.
Эдуард Раскин

Поскольку J. D. Power — компания американская, то и анализировала она, естественно, ситуацию на рынке США, который несколько отличается от отечественного с точки зрения присутствующих на нем марок. Тем не менее, большинство брендов, присутствующих в России, представлено в Штатах — как, собственно, и наоборот.

По итогам 2017 года безусловным лидером в нашей стране стала LADA. Понятно, что за океан АВТОВАЗ пока свои щупальца протянуть не смог — пока он занят тем, что пытается окучить европейцев. В последнее время его продукция вышла на совершенно новый уровень по дизайну и по ходовым характеристикам, однако даже самые упертые адепты отечественного автопрома не будут отрицать, что с качеством у тольяттинцев пока есть проблемы. Все сказанное, кстати, еще в большей степени касается отечественного УАЗа, расположенного в рейтинге популярности на десятом месте. В отличие от LADA, его изделия не отличаются ни надежностью, ни дизайном.

Второе место по объему продаж в России занимает Hyundai. Рейтинг надежности помещает его на седьмое место — или, если исключить отсутствующий у нас Buick, то на шестое. Обладатель третьей позиции Renault также в заокеанских исследованиях не участвовал, а вот идущая за ним KIA очень даже «сертифицировалась». J. D. Power отвела ей четвертую позицию (также без учета Buick, который мы будем нещадно исключать и в дальнейшем).

Фото: www.confused.com

Супернадежная — по ее собственным оценкам — Toyota оккупировала пятую строчку в рейтинге популярности, но в исследовании надежности оказалась только что восьмой. На результаты Volkswagen, похоже, совсем не повлиял дизельгейт, но американцы поставили его лишь на 16-е место (тут мы пропускаем не только Buick, но также Lincoln и GMC). Nissan по продажам в России седьмой, по надежности у J. D. Power — шестой. Skoda у наших заокеанских друзей выпала из области рассмотрения, но девятый у нас Ford у них — только 14-й.

Интересная ситуация наблюдается с премиальными марками. По востребованности за прошлый год большая немецкая тройка расположилась в таком порядке: Mercedes-Benz, BMW и Audi. В рейтинге надежности картина иная — BMW, Audi, и только потом Mercedes-Benz, оказавшийся даже ниже отметки, характеризующей средний по рынку уровень ломучести.

Псевдопремиальные японо-американские бренды также представлены там шиворот-навыворот. Если у нас Lexus занял лишь 17 место, а Infiniti воообще оказалась на 30 строке, то J. D. Power поставил их соответственно на первую и третью позиции. При этом стоит учесть, что продажи «Лексуса» составили лишь две трети, а «Инфинити» — одну седьмую от объема реализации Mercedes-Benz, получившего в рейтинге надежности несчастливый 13-й номер.

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15 февраля 2018
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