Россияне предпочитают покупать очень ненадежные автомобили

Поскольку J. D. Power — компания американская, то и анализировала она, естественно, ситуацию на рынке США, который несколько отличается от отечественного с точки зрения присутствующих на нем марок. Тем не менее, большинство брендов, присутствующих в России, представлено в Штатах — как, собственно, и наоборот.

По итогам 2017 года безусловным лидером в нашей стране стала LADA. Понятно, что за океан АВТОВАЗ пока свои щупальца протянуть не смог — пока он занят тем, что пытается окучить европейцев. В последнее время его продукция вышла на совершенно новый уровень по дизайну и по ходовым характеристикам, однако даже самые упертые адепты отечественного автопрома не будут отрицать, что с качеством у тольяттинцев пока есть проблемы. Все сказанное, кстати, еще в большей степени касается отечественного УАЗа, расположенного в рейтинге популярности на десятом месте. В отличие от LADA, его изделия не отличаются ни надежностью, ни дизайном.

Второе место по объему продаж в России занимает Hyundai. Рейтинг надежности помещает его на седьмое место — или, если исключить отсутствующий у нас Buick, то на шестое. Обладатель третьей позиции Renault также в заокеанских исследованиях не участвовал, а вот идущая за ним KIA очень даже «сертифицировалась». J. D. Power отвела ей четвертую позицию (также без учета Buick, который мы будем нещадно исключать и в дальнейшем).