Volvo презентовала новый трехцилиндровый бензиновый двигатель

В следующем месяце дилеры Volvo начнут принимать заказы на совершенно новый кроссовер XC40, построенный на модульной платформе CMA. Как рассказали корреспонденту портала «АвтоВзгляд» в российском представительстве марки, первое время в нашей стране будут продаваться автомобили с двигателями мощностью 190 и 245 л. с. В дальнейшем, судя по всему, моторная гамма расширится, но войдет ли в нее новый трехцилиндровый бензиновый Drive-E объемом 1,5 литра, пока непонятно.

Как сообщает пресс-служба Volvo, Drive-E — первый трехцилиндровый силовой агрегат за всю 91-летнюю историю шведской марки. Пару ему на XC40 безальтернативно составляет шестиступенчатая автоматическая коробка передач. Однако уже в следующем году те, кто остановит свой выбор на этом кроссовере, смогут приобрести модификацию с восьмидиапазонной АКП.

Остается лишь добавить, что первые «живые» Volvo XC40 поступят в шоу-румы российских дилеров ближе к маю. Цены и комплектации производитель объявит в преддверии старта продаж.