Новый кроссовер Volvo XC40 встал на конвейер

Фото: Volvo
На заводе Volvo в бельгийском городе Генте стартовало серийное производство нового компактного кроссовера XC40. Предполагается, что российские продажи новинки начнутся ближе к лету следующего года.
Виктория Базылева

Премьера нового Volvo XC40 состоялась в конце сентября в Милане. Этот кроссовер — первая модель, в основу которой легла абсолютно новая модульная платформа CMA, разработанная шведскими инженерами совместно со специалистами китайской компании Geely.

Поначалу автомобиль будет продаваться в двух модификациях с четырехцилиндровыми бензиновым и дизельным турбомоторами объемом два литра мощностью 190 и 245 л. с., соответственно. В дальнейшем Volvo выпустит гибридную и полностью электрическую версии модели.

Ожидается, что до России первые XC40 доберутся в середине следующего года. Никакой информации о ценах и комплектакциях машины, ориентированной на наш рынок, пока нет.

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22 ноября 2017
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