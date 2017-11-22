Новый кроссовер Volvo XC40 встал на конвейер

Премьера нового Volvo XC40 состоялась в конце сентября в Милане. Этот кроссовер — первая модель, в основу которой легла абсолютно новая модульная платформа CMA, разработанная шведскими инженерами совместно со специалистами китайской компании Geely.

Поначалу автомобиль будет продаваться в двух модификациях с четырехцилиндровыми бензиновым и дизельным турбомоторами объемом два литра мощностью 190 и 245 л. с., соответственно. В дальнейшем Volvo выпустит гибридную и полностью электрическую версии модели.

Ожидается, что до России первые XC40 доберутся в середине следующего года. Никакой информации о ценах и комплектакциях машины, ориентированной на наш рынок, пока нет.