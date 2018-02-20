Audi A4, A5 и Q5 признали пожароопасными

По данным Росстандарта, под новую отзывную акцию подпадают 4857 автомобилей Audi A4, A5 и Q5, проданных российскими дилерами в период с 2011 по 2016 год. Производитель выявил дефект климатической системы — а точнее, нагревательного элемента, который может в любой момент выйти из строя.

В скором времени всех владельцев потенциально дефектных машин оповестят о необходимости пригнать авто на сервис — механики заменят установленный на заводе нагревательный элемент на новый.

Откладывать надолго визит к дилеру собственникам подпадающих под отзыв автомобилей не стоит, поскольку из-за неисправности может произойти оплавление деталей, находящихся по соседству с нагревателем, а в худшем случае — и возгорание транспортного средства.

Все работы по устранению производственного дефекта выполнят совершенно бесплатно. На новые запчасти обладателям A4, A5 и Q5 также раскошеливаться не придется.