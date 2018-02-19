Audi A8 четвертого поколения получила российский ценник

Ингольштадтцы презентовали A8 четвертого поколения на мероприятии Audi Summit, которое состоялось в Барселоне в июле минувшего года. И вот спустя семь месяцев модель, наконец, добралась до России. Вернее, пока дилеры лишь принимают предзаказы — первые «живые» седаны появятся в шоу-румах в марте.

По сравнению со своим предшественником новый A8 увеличился в длину, стал выше, растянулась и его колесная база. Внешний вид новинки напоминает экстерьер концептуального Audi Prologue, показанного четыре года назад.