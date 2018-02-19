Audi A8 четвертого поколения получила российский ценник

Фото: Audi
Российские дилеры Audi приступили к приему заказов на флагманский седан A8 нового поколения. Стартовая цена новинки со стандартной колесной базой составляет 5 935 000 рублей.
Виктория Базылева

Ингольштадтцы презентовали A8 четвертого поколения на мероприятии Audi Summit, которое состоялось в Барселоне в июле минувшего года. И вот спустя семь месяцев модель, наконец, добралась до России. Вернее, пока дилеры лишь принимают предзаказы — первые «живые» седаны появятся в шоу-румах в марте.

По сравнению со своим предшественником новый A8 увеличился в длину, стал выше, растянулась и его колесная база. Внешний вид новинки напоминает экстерьер концептуального Audi Prologue, показанного четыре года назад.

Фото: Audi

Audi A8 нового поколения обзавелась двумя сенсорными дисплеями мультимедийной и климатической систем, премиальным аудиокомплексом Bang & Olufsen с 23 динамиками, а также множеством «комфортных» опций, среди которых вентиляция сидений, массажер спины, а в A8 L — и ног заднего пассажира.

В нашей стране флагман продается в двух модификациях со стандартной и удлиненной колесной базой. В движение автомобиль приводит трехлитровый 340-сильный бензиновый TFSI с технологией mild hybrid, которая, как уверяет производитель, способствует снижению расхода топлива.

Официальные дилеры просят за новинку от 5 935 000 рублей. При этом удлиненная версия L обойдется покупателю как минимум в 6 715 000 целковых.

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19 февраля 2018
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