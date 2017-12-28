Как бесплатно вызвать эвакуатор, отремонтировать колесо и заправиться в дальней дороге

К примеру, обладатели машин KIA в случае поломки могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию, а также техническую помощь на месте или по телефону на протяжении пяти лет с момента покупки транспортного средства. Но лишь в том случае, если все плановые ТО сделаны вовремя и у официального дилера.

А вот для авто с шильдиком Ford возрастных ограничений нет. Совсем. Даже старенькие «Фокусы» первого поколения подпадают под программу. Главное, опять же, своевременно проходить ТО. Клиентам американской компании полагается эвакуация, техпомощь и «звонок другу» — то есть квалифицированному механику.

Владельцы автомобилей Volkswagen до достижения ими пятилетнего возраста могут пользоваться бесплатной «Гарантией мобильности» — так программа помощи на дорогах называется у вольфсбургского автостроителя. Первые три года — в любом случае, а следующие два — при условии обслуживания у официала. Спектр оказываемых «Фольксвагеном» услуг несколько шире. В него входит эвакуатор, так называемая «техничка», консультация механика, а также бонусы в виде подменного автомобиля и гостиницы.

Любопытно, но премиальный Mercedes-Benz предоставляет те же услуги, что и Volkswagen, на протяжении лишь двух или четырех лет в зависимости от того, когда был приобретен автомобиль — до 2017 года или после. Среди особых щедрот — разве что такси и билеты на поезд или самолет до дома.