Как бесплатно вызвать эвакуатор, отремонтировать колесо и заправиться в дальней дороге

Прекрасным зимним утром вы выходите из дома и направляетесь к стоянке, где припаркован ваш новенький автомобиль. День обещает быть насыщенным — нужно отвезти ребенка в школу, заскочить в кофейню за порцией любимого напитка, добраться до офиса, съездить на пару рабочих встреч, забрать ребенка из школы, магазины, химчистка… Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, но двигатель предательски молчит.
Вы с десяток раз повторили отработанные годами манипуляции, попробовали уговорить автомобиль завестись и по-хорошему, и по-плохому, но стартер все равно не крутит. Планы рухнули — ребенок едет в школу с бабушкой на автобусе, ваш кофе пьет кто-то другой, а вы, отпросившись у начальника, судорожно обзваниваете своих более-менее понимающих в авто знакомых. Машина же нужна, что называется, позарез. И зря суетитесь и переживаете, ведь техническая «неотложка» может приехать к вам после одного единственного телефонного звонка и совершенно, повторимся, бесплатно.