Как бесплатно вызвать эвакуатор, отремонтировать колесо и заправиться в дальней дороге

Фото: shenews.nl
Что делать, если только что купленная в автосалоне новая машина по каким-либо причинам отказывается ехать дальше? Большинство водителей скажет, что на этот случай и предусмотрена заводская гарантия. И это верно. Однако до техцентра заглохшее авто еще надо дотащить. А значит потратить тысячи рублей на эвакуатор. Впрочем, как выяснил портал «АвтоВзгляд», и эту, и другие услуги значительная часть свежеиспеченных автовладельцев может получить совершенно бесплатно.
Виктория Базылева

Прекрасным зимним утром вы выходите из дома и направляетесь к стоянке, где припаркован ваш новенький автомобиль. День обещает быть насыщенным — нужно отвезти ребенка в школу, заскочить в кофейню за порцией любимого напитка, добраться до офиса, съездить на пару рабочих встреч, забрать ребенка из школы, магазины, химчистка… Вы поворачиваете ключ в замке зажигания, но двигатель предательски молчит.

Вы с десяток раз повторили отработанные годами манипуляции, попробовали уговорить автомобиль завестись и по-хорошему, и по-плохому, но стартер все равно не крутит. Планы рухнули — ребенок едет в школу с бабушкой на автобусе, ваш кофе пьет кто-то другой, а вы, отпросившись у начальника, судорожно обзваниваете своих более-менее понимающих в авто знакомых. Машина же нужна, что называется, позарез. И зря суетитесь и переживаете, ведь техническая «неотложка» может приехать к вам после одного единственного телефонного звонка и совершенно, повторимся, бесплатно.

Фото: www.cartronix.com

В рамках круглосуточной программы помощи на дорогах, которая существует практически у каждого автопроизводителя, за исключением разве что родного АВТОВАЗа. Странно при этом, что подавляющее большинство российских водителей о существовании таких программ даже не подозревает. Несмотря на то, что среди документов на авто, полученных в официальном дилерском центре при покупке новой машины, наверняка валяется карточка помощи на дорогах. Да даже если менеджер и забыл ее выдать — значения не имеет.

Практически каждый автостроитель защищает своих клиентов от непредвиденных поломок программой помощи на дорогах. Она распространяется на автомобили, проданные исключительно российскими и только официальными дилерами. Если вы приобрели машину, пусть и новую, но за границей — увы, придется раскошелится. Условия программ варьируются в зависимости от марки приобретенного автомобиля, однако в беде вас не бросят в любом случае.

В перечень предоставляемых услуг, как правило, входит круглосуточная консультация механика, эвакуация до ближайшего опять же официального сервиса, техническая помощь — ремонт колеса, подвоз топлива и подзарядка аккумулятора, а также различные привилегии в виде подменного автомобиля, гостиницы или билетов до дома в случае длительного ремонта.

Фото: www.skoda.gr

К примеру, обладатели машин KIA в случае поломки могут рассчитывать на бесплатную эвакуацию, а также техническую помощь на месте или по телефону на протяжении пяти лет с момента покупки транспортного средства. Но лишь в том случае, если все плановые ТО сделаны вовремя и у официального дилера.

А вот для авто с шильдиком Ford возрастных ограничений нет. Совсем. Даже старенькие «Фокусы» первого поколения подпадают под программу. Главное, опять же, своевременно проходить ТО. Клиентам американской компании полагается эвакуация, техпомощь и «звонок другу» — то есть квалифицированному механику.

Владельцы автомобилей Volkswagen до достижения ими пятилетнего возраста могут пользоваться бесплатной «Гарантией мобильности» — так программа помощи на дорогах называется у вольфсбургского автостроителя. Первые три года — в любом случае, а следующие два — при условии обслуживания у официала. Спектр оказываемых «Фольксвагеном» услуг несколько шире. В него входит эвакуатор, так называемая «техничка», консультация механика, а также бонусы в виде подменного автомобиля и гостиницы.

Любопытно, но премиальный Mercedes-Benz предоставляет те же услуги, что и Volkswagen, на протяжении лишь двух или четырех лет в зависимости от того, когда был приобретен автомобиль — до 2017 года или после. Среди особых щедрот — разве что такси и билеты на поезд или самолет до дома.

Фото: lockedinlace.com

Итак, вы стоите возле своей новой машины, которая наотрез отказывается заводиться. Чтобы воспользоваться положенной вам услугой эвакуации, нужно позвонить по номеру горячей линии. Найти его можно на специальной карточке (той самой, которую вручил продавец при передаче авто), наклейке, расположенной на стойке водительской двери, или в интернете. Лучше заранее записать этот необходимый телефон в память мобильника.

Прослушав информацию автоответчика, дождитесь ответа оператора. Первое, о чем он вас попросит — это назвать идентификационный номер транспортного средства (VIN). Поэтому заранее приготовьте документы, в которых он указан, или не отходите далеко от машины. Нет, этот шаг пропустить нельзя — только по вин-номеру сотрудник службы может определить, являетесь ли вы участником программы или услуги могут быть оказаны только за наличные.

По завершении процедуры идентификации оператор задаст вам несколько уточняющих и даже «дурацких», как может показаться, вопросов, чтобы выяснить, получится ли «оживить» машину на месте. Наберитесь терпения — сотрудники пытаются вам помочь. К тому же у них есть строгие регламенты, за невыполнение которых они рискуют лишиться зарплаты.

Все ваши данные, включая имя, контактный телефон и адрес поломки, зафиксированы. Оператор обещает, что с вами свяжутся в течение десяти-пятнадцати минут, заявку передают специалистам. Не стоит терроризировать контакт-центр звонками — о вас помнят. Но если на ресницах уже появился иней, а вам так никто и не набрал — обращайтесь снова, называйте номер заказа и уточняйте его статус.

Фото: pt.linkedin.com

К сожалению, никто не отменял авралы и технические сбои. Кроме того, есть еще один нюанс, о котором вы, наверное, и не догадывались — все обращения, принятые из разных уголков нашей необъятной Родины, обрабатываются в одном колл-центре. Отсюда и очереди.

В большинстве случаев проблем с приемом и обработкой заявок не возникает. Спустя десять-пятнадцать минут с вами связывается оператор — а то и сразу водитель эвакуатора — и ориентирует по срокам прибытия помощи. Согласно правилам оказания услуг, время ожидания не должно превышать 50—60 минут, если вы «застряли» в городе. Поломка произошла на трассе? Ничего страшного — программа покроет и дополнительный километраж. Но специалист, разумеется, приедет позже, и это нужно учитывать.

И не удивляйте, когда увидите, что ваш «Форд» приехала реанимировать машина с непонятными наклейками «РАМК», «РАТ» или названиями других компаний. Дело в том, что клиентов по программам помощи на дорогах обслуживают не сами дистрибьюторы, а аутсорсинговые фирмы. Автопроизводителям невыгодно создавать отдельный штат сотрудников и закупать эвакуаторы, когда есть специальные конторы. Не переживайте, этим людям можно доверять. Тем более, что автостроители осуществляют строгий контроль качества оказываемых услуг. Если что, всегда можно пожаловаться: виновника отыщут и накажут.

Фото: ruamc.ru

Предположим, ваш «заболевший» автомобиль доставили к официальному дилеру. Но по словам мастера-приемщика, поломка серьезная и машину будут ремонтировать несколько дней. Не стесняйтесь и вновь звоните на горячую линию — возможно, вам положен подменный автомобиль, такси, гостиница или прочие блага, о которых мы писали выше.

Бесспорно, непредвиденная поломка — особенно, если машина совсем новая — это крайне неприятно. Но автопроизводители и вправду стремятся к тому, чтобы оказать клиенту помощь максимально оперативно, аккуратно и качественно, поскольку это вопрос репутации марки. Не стоит вымещать свою обиду и злость на оператора — он ни в чем не виноват. Хотите поскорее вернуться к своим делам — помогите ему, следуйте указаниям.

Стоит также отметить, что если ваш автомобиль по какой-либо причине в программе не участвует, вы все-равно можете пользоваться предусмотренными ею услугами. Правда, за свой счет. Либо можно заранее приобрести клубную карту службы эвакуации или техпомощи.

Фото: tomstireauto.com

Например, компания «Русский АвтоМотоКлуб» (РАМК), которая является провайдером для Ford, KIA, Peugeot, Citroёn, Bentley, Rolls-Royce и других марок, предлагает автомобилистам программы стоимостью от 4200 до 10 200 рублей за год обслуживания. Согласитесь, по нынешним меркам суммы небольшие. Оказавшись наедине со сломанной машиной где-нибудь в лесу за триста километров от ближайшего населенного пункта без такой карты, вы потратите куда больше денег, нервов и времени.

Ну а пока ваш автомобиль совсем новый, позвоните на горячую линию производителя, уточните правила программы и пользуйтесь в случае необходимости.

авторынок, производители, эвакуаторы, колеса, авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, автопутешествие, дорога, трасса
2 января 2018
274
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы