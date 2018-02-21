Возрождение легенды: ZAZ выпустит новую модель «Запорожца»

Во всяком случае, об этом украинскому порталу «ЛІГА» рассказал Тариэл Васадзе, глава корпорации «УкрАвто», которой принадлежит Запорожский автозавод. По его словам, новинка, призванная занять место канувшего в Лету ZAZ Lanos, появится на рынке через два года. Ориентировочный объем производства (читай — несбыточные мечты) должен составить не менее 50 000 машин ежегодно.

Владелец корпорации никаких подробностей о новинке, кроме того, что это будет «модернизированная машина», не раскрывает. Хотя очень похоже, что этих самых подробностей, как и проекта по строительству автомобиля, не существует в принципе. Как бы то ни было, бизнесмен не исключает появления на свет сразу нескольких машин. Правда, для этого — подчеркнул он — необходимы финансовые вложения.

— Мы ведем переговоры. Надо инвестировать не один миллиард долларов. Это можно делать, но нужен соответствующий объем продаж, — поделился с изданием Тариэл Васадзе.

В настоящее время на Запорожском автозаводе трудятся всего навсего 1 350 человек, причем не полную неделю. Поэтому в громкие заявления предпринимателя о запуске грядущих новинок верится с трудом. Если, конечно, ZAZ не возьмет под свое крыло какой-нибудь крупный инвестор или другой автопроизводитель. Но пока в стране не стабилизируется экономическая и политическая ситуация, а также мало-мальски не повысится покупательская способность граждан, в умирающий завод вряд ли кто-либо будет вкладываться.