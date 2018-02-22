Компания Volvo представила новую модель

Аналогичная платформа использована в кроссовере XC60 второго поколения, а также в моделях 90-й серии, При колесной базе 2 872 мм длина универсала достигает 4 761 мм. V60 получит две гибридные силовые установки: новую бензиново-электрическую T6 Twin Engine AWD совокупной мощностью 340 л. с. и бензиново-электрическую T8 Twin Engine AWD общей производительностью 390 л. с. Покупателям также будут доступны традиционные бензиновые двигатели T5 и T6, а также дизельные D3 и D4..

Уже в базовой комплектации V60 оснащается полным комплектом систем безопасности, среди которых технология City Safety, включающая фукцию автоматического торможения с распознаванием пешеходов, велосипедистов и крупных животных на дороге.

На российском рынке автомобиль продаваться не будет в связи с низким спросом на универсалы. Напомним, что накануне шведы опровергли информацию о премьере новой V60 на Женевском моторшоу и презентовали ее вчера.