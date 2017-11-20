Объявлены цены на кроссовер Volvo XC60 второго поколения

В нашей стране новый Volvo XC60 продается в четырех модификациях с двумя дизельными двигателями мощностью 190 и 235 л. с., а также двумя бензиновыми моторами, генерирующими 249 и 320 сил. Автомобили безальтернативно комплектуются восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Уже в базовой комплектации кроссовер оснащается комплексом систем City Safety, включающим в себя функцию экстренного торможения с автоматическим подруливанием на скоростях от 50 до 100 км/ч, предотвращения выезда на полосу встречного движения и мониторинга слепых зон. В качестве опции клиентам предлагается и система полуавтономного управления Pilot Assist.

За новый Volvo XC60 с 190-сильным дизельным двигателем клиенту придется выложить как минимум 2 995 000 рублей, за машину с 235-сильным «дизелем» — уже не менее 3 184 000 рублей. Кроссовер, укомплектованный бензиновым мотором мощностью 249 л. с., обойдется покупателю в 2 925 000, а минимальная цена автомобиля с 320-сильным агрегатом — 3 085 000 целковых.

Заказы на новинку уже принимаются — первые «живые» кроссоверы XC60 доберутся до России в январе следующего года.