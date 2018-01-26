Универсал Volvo V60 второго поколения тестируют в зимних условиях

Фото: www.autocar.co.uk
Компания Volvo вывела на зимние дорожные испытания универсал V60 второй генерации. По данным наших зарубежных коллег, публичная премьера новинки состоится в марте нынешнего года на Женевском моторшоу.
Виктория Базылева

Шведы презентовали первый Volvo V60 еще в 2010 году на Парижском автосалоне. Спустя три года модель пережила свой единственный рестайлинг, и эта версия продается во всем мире по сей день. Но прошло уже пять лет — универсал нуждается в обновлении, о чем свидетельствуют и результаты ее мировых продаж. Спрос на автомобиль падает, и спасти ситуацию призвано новое поколение, премьера которого состоится через пару месяцев в Женеве.

Британское издание Autocar опубликовало несколько фотографий закамуфлированной машины, проходящей дорожные испытания в зимних условиях. Предполагается, что следующий Volvo V60, помимо бензиновых и дизельных моторов, получит также две гибридные силовые установки. Та модификация, что подешевле, будет оснащаться электродвигателем и 1,5-литровым бензиновым агрегатом. Для более дорогой предусмотрен двухлитровый мотор. Разумеется, универсал укомплектуют и передовыми системами безопасности, которыми так хвастается компания Volvo.

Фото: www.autocar.co.uk

И если в других странах с помощью нового V60 шведам может и удастся подтянуть свои продажи, то шансы, что за новинкой выстроятся очереди в России, крайне невысоки. Универсалы наши соотечественники не жалуют — это факт. Да, бюджетная LADA Vesta SW пользуется высоким спросом из-за своего более-менее адекватного прайса. Но кому нужен псевдопремиальный «сарай» по цене от 2 200 000 рублей?

В нашей стране Volvo V60, напомним, продается в единственной «внедорожной» модификации Cross Country. В минувшем году, согласно данным пресс-службы российского офиса шведской марки, было реализовано всего 72 машины — на 47,4% меньше, нежели в 2016-м, когда дилеры сумели «пристроить» 137 авто.

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26 января 2018
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