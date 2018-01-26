Универсал Volvo V60 второго поколения тестируют в зимних условиях

Шведы презентовали первый Volvo V60 еще в 2010 году на Парижском автосалоне. Спустя три года модель пережила свой единственный рестайлинг, и эта версия продается во всем мире по сей день. Но прошло уже пять лет — универсал нуждается в обновлении, о чем свидетельствуют и результаты ее мировых продаж. Спрос на автомобиль падает, и спасти ситуацию призвано новое поколение, премьера которого состоится через пару месяцев в Женеве.

Британское издание Autocar опубликовало несколько фотографий закамуфлированной машины, проходящей дорожные испытания в зимних условиях. Предполагается, что следующий Volvo V60, помимо бензиновых и дизельных моторов, получит также две гибридные силовые установки. Та модификация, что подешевле, будет оснащаться электродвигателем и 1,5-литровым бензиновым агрегатом. Для более дорогой предусмотрен двухлитровый мотор. Разумеется, универсал укомплектуют и передовыми системами безопасности, которыми так хвастается компания Volvo.