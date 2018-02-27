Прощай, MINI: ты станешь электрическим и китайским

В настоящее время китайцы и баварцы решают, где конкретно будет расположен новый завод, а также прикидывают объем необходимых для строительства инвестиций. Как сообщает агентство «Синьхуа», Great Wall и BMW с помощью этого проекта надеются увеличить свою долю на рынке экологически чистых машин, причем не только в Китае, но и в мире. Пока же баварцы планируют выпускать электромобили MINI с 2019 года на их родной производственной площадке в Оксфорде.

Для компании BMW Китай является крупнейшим рынком в мире, более перспективным чем даже США и Германия. Для MINI он — четвертый по значимости. Так, в 2017 году в Поднебесной было реализовано 560 000 авто марки BMW и 35 000 автомобилей MINI.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что BMW Group уже подписала партнерский договор с другой китайской компанией Brilliance: совместное предприятие выпускает не только машины, но и аккумуляторные батареи для электромобилей и гибридов.