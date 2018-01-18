Great Wall будет выпускать электромобили под отдельным брендом

Примеру компании Volvo, которая решила выпускать электромобили под отдельным суббрендом Polestar, последовали китайцы из Great Wall. Накануне они объявили, что новая марка, получившая название Ora, будет представлена публике в апреле на моторшоу в Пекине. Там же родившийся не так давно бренд презентует свую первую модель iQ5, которая, судя по всему, ориентирована исключительно на домашний рынок.

Сам производитель позиционирует новинку как кроссовер-лифтбэк. По данным CarNewsChina, длина автомобиля составляет 4445 мм, ширина — 1735 мм, высота — 1567 мм, а колесная база — 2615 мм. В основу iQ5 легла модульная платформа, разработанная компанией Wey — «премиальной» маркой, которая также находится под покровительством Great Wall.

В движение Ora iQ5 приводится электромотором мощностью 163 л. с. Динамические характеристики кросс-лифтбэка особо не впечатляют: его можно разогнать не более, чем до 150 километров в час. О том, какова максимальная дальность хода машины, информации пока нет.