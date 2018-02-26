Что будет за пересечение стертой или заснеженной стоп-линии

Пересечение стоп-линии на перекрестке большинство водителей традиционно не считает каким-то серьезным нарушением ПДД. Да и дорожная полиция практически не обращает внимания на это прегрешение. Основная угроза штрафа исходит от комплексов автоматической фиксации.
Максим Строкер

Для начала определимся, что, с точки зрения ПДД и КоАП считается пересечением стоп-линии и каковы за это санкции. Во-первых следует упомянуть част первую статьи 12.16 КоАП РФ — «нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Согласно ей, на водителя могут наложить штраф в размере 500 рублей — как за пересечение сплошной линии разметки при перестроении между рядами попутного направления. Это когда все происходит на нерегулируемом перекрестке. Когда же мы имеем дело со светофорным объектом, санкции предусмотрены более серьезные. «Заступ» за стоп-линию в таких условиях считается уже «проездом перекрестка на запрещающий сигнал». За это по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ полагается уже 800 рублей штрафа.

Вопреки распространенному мнению, за повторную остановку за стоп-линией в течение года «прав» не лишают. Такое наказание (или 5000 рублей штрафа) предусмотрено лишь за повторное пересечение перекрестка, то есть за рецидив по части 1 этой же статьи КоАП. Распространенное среди водителей мнение, что нарушением считается лишь когда машина колесами пересекла стоп-линию — заблуждение. Даже если только бампер нависает над асфальтом за стоп-линией, считается, что машина уже ее пересекла. Поскольку бампер — неотъемлемая часть транспортного средства.

Так что же будет за остановку после стоп-линии, которую по тем или иным причинам невозможно разглядеть на дороге. Сразу скажем, что если вас за заезд через стоп-линию вас будет «оформлять» сотрудник полиции, стерлась ли она или напрочь засыпана снегом для него будет не важно. Он увидел ее как-то — остальное не важно. Однако, такой жестки вариант возможен лишь тогда, когда у дпсника будет строгий наказ от руководства привезти по окончании смены десяток протоколов именно за это правонарушение. Во всех прочих случаях патрульный даже не обратить внимания на такую мелочь. Но даже если и «упрется», следует просто зафиксировать на видео сотрудника, его машину, перекресток и, самое главное, стертую или засыпанную снегом стоп-линию. После этого, скорее всего, интерес к составлению на вас протокола у него интерес пропадет полностью.

Другой случай — когда «заступ» на стоп-линию контролируется комплексом автоматической фиксации. Как правило, их монтируют не для контроля какой-то одной стоп линии, а для охвата перекрестка в целом. И соответствующим образом размечают проезжую часть всего объекта, а именно — наносят на асфальт желтую «вафельницу». В этом случае стоп-линия, фактически, является границей области с клетчатой разметкой. И для камеры все равно, стерлась ли стоп-линия, занесена ли она снегом: машина заехала (или нависает) над «вафельницей» — получи, водитель, штраф за пересечение «рубикона»…

штрафы, видеофиксация, КоАП
26 февраля 2018
1466

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы