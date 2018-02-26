Что будет за пересечение стертой или заснеженной стоп-линии

Для начала определимся, что, с точки зрения ПДД и КоАП считается пересечением стоп-линии и каковы за это санкции. Во-первых следует упомянуть част первую статьи 12.16 КоАП РФ — «нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой». Согласно ей, на водителя могут наложить штраф в размере 500 рублей — как за пересечение сплошной линии разметки при перестроении между рядами попутного направления. Это когда все происходит на нерегулируемом перекрестке. Когда же мы имеем дело со светофорным объектом, санкции предусмотрены более серьезные. «Заступ» за стоп-линию в таких условиях считается уже «проездом перекрестка на запрещающий сигнал». За это по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ полагается уже 800 рублей штрафа.
Вопреки распространенному мнению, за повторную остановку за стоп-линией в течение года «прав» не лишают. Такое наказание (или 5000 рублей штрафа) предусмотрено лишь за повторное пересечение перекрестка, то есть за рецидив по части 1 этой же статьи КоАП. Распространенное среди водителей мнение, что нарушением считается лишь когда машина колесами пересекла стоп-линию — заблуждение. Даже если только бампер нависает над асфальтом за стоп-линией, считается, что машина уже ее пересекла. Поскольку бампер — неотъемлемая часть транспортного средства.