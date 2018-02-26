Что будет за пересечение стертой или заснеженной стоп-линии

Так что же будет за остановку после стоп-линии, которую по тем или иным причинам невозможно разглядеть на дороге. Сразу скажем, что если вас за заезд через стоп-линию вас будет «оформлять» сотрудник полиции, стерлась ли она или напрочь засыпана снегом для него будет не важно. Он увидел ее как-то — остальное не важно. Однако, такой жестки вариант возможен лишь тогда, когда у дпсника будет строгий наказ от руководства привезти по окончании смены десяток протоколов именно за это правонарушение. Во всех прочих случаях патрульный даже не обратить внимания на такую мелочь. Но даже если и «упрется», следует просто зафиксировать на видео сотрудника, его машину, перекресток и, самое главное, стертую или засыпанную снегом стоп-линию. После этого, скорее всего, интерес к составлению на вас протокола у него интерес пропадет полностью.

Другой случай — когда «заступ» на стоп-линию контролируется комплексом автоматической фиксации. Как правило, их монтируют не для контроля какой-то одной стоп линии, а для охвата перекрестка в целом. И соответствующим образом размечают проезжую часть всего объекта, а именно — наносят на асфальт желтую «вафельницу». В этом случае стоп-линия, фактически, является границей области с клетчатой разметкой. И для камеры все равно, стерлась ли стоп-линия, занесена ли она снегом: машина заехала (или нависает) над «вафельницей» — получи, водитель, штраф за пересечение «рубикона»…