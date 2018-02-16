В Москве в каршеринге будут доступны MINI

Воспользоваться моделями MINI можно будет уже в конце февраля за 14 рублей в минуту. В пресс-релизе оператора сообщается, что эти машины выбрали сами пользователи в результате проведенных опросов.

В первую очередь они будут доступны обладателям высоких рейтингов, которые получат те же привилегии, что и при использовании остальных машин: скидки на поездки и продление бесплатного бронирования. Все автомобили оснащены автоматическими трансмиссиями, кожаным рулем, круиз-контролем и задними парктрониками.

Напомним, что не так давно руководство британского бренда приняло решение заменить в своих машинах классический гидротрансформаторный «автомат» на роботизированный Steptronic с двумя «мокрыми» сцеплениями.