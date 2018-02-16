В Москве в каршеринге будут доступны MINI

Фото YouDrive
В самое ближайшее время автомобильный парк одного из популярных операторов каршерингового сервиса пополнится сотней экземпляров MINI. Представители компании уже объявили цену за пользование британскими хетчбэками.
Иван Флягин

Воспользоваться моделями MINI можно будет уже в конце февраля за 14 рублей в минуту. В пресс-релизе оператора сообщается, что эти машины выбрали сами пользователи в результате проведенных опросов.

В первую очередь они будут доступны обладателям высоких рейтингов, которые получат те же привилегии, что и при использовании остальных машин: скидки на поездки и продление бесплатного бронирования. Все автомобили оснащены автоматическими трансмиссиями, кожаным рулем, круиз-контролем и задними парктрониками.

Напомним, что не так давно руководство британского бренда приняло решение заменить в своих машинах классический гидротрансформаторный «автомат» на роботизированный Steptronic с двумя «мокрыми» сцеплениями.

лизинг, автопутешествие, такси
16 февраля 2018
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