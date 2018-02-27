Volkswagen разрабатывает новую модель

Фото Volkswagen
Немецкий автоконцерн объявил о разработке первого кросс-кабриолета в рамках самой масштабной в истории бренда кампании по расширению модельного ряда. Старт производства автомобиля на основе модели T-Roc запланирован на первую половину 2020 года.
Иван Флягин

Учитывая, что кроссоверы остаются самым быстрорастущим сегментом рынка, компания к 2020 году намерена расширить линейку SUV до 20 моделей. То есть, через пару лет 40% всех продаваемых машин немецкой марки будут кроссоверами.

По словам представителя Volkswagen, будуший кросс-кабриолет призван внести разнообразие в линейку SUV. Производство новой модели будет запущено на заводе в Оснабрюке, где сейчас работает 2300 сотрудников.

Напомним, накануне стало известно, что на Женевском автосалоне, который пройдет с 6 по 18 марта, компания Volkswagen презентует новую концептуальную модель I. D. Vizzion.

новинки рынка, авторынок, новая модель, кроссоверы
27 февраля 2018
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