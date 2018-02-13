Самые продаваемые в России кроссоверы до 1 500 000 рублей

Поразительное дело — лидеры сегмента, ограниченного указанными выше финансовыми и классовыми рамками, впервые за много лет глобально не подорожали. То есть, кое-кто с момента предыдущего нашего августовского обзора приподнялся, конечно, в цене, но большинство или осталось на том же уровне, что и полгода назад, или вообще подешевело. Нехарактерно это для российского рынка, прямо скажем.

Как всегда, победителей мы определяли исключительно по объемам продаж за весь 2017 год, а участников отбирали по базовой цене, которая должна укладываться в рамки установленного диапазона. За прошедшие полгода состав пятерки не поменялся, произошли лишь незначительные перестановки внутри ее.