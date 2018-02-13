Самые продаваемые в России кроссоверы до 1 500 000 рублей

Фото: Nissan
По цене ниже одного миллиона рублей солидный кроссовер уже не купишь — такие прайсы по нынешним временам можно найти только у откровенных бюджетных моделей. Но в диапазоне от 1 000 000 до 1 500 000 рублей появляется кое-какой выбор. Правда и тут в основном фигурируют базовые версии.
Вадим Устинов

Поразительное дело — лидеры сегмента, ограниченного указанными выше финансовыми и классовыми рамками, впервые за много лет глобально не подорожали. То есть, кое-кто с момента предыдущего нашего августовского обзора приподнялся, конечно, в цене, но большинство или осталось на том же уровне, что и полгода назад, или вообще подешевело. Нехарактерно это для российского рынка, прямо скажем.

Как всегда, победителей мы определяли исключительно по объемам продаж за весь 2017 год, а участников отбирали по базовой цене, которая должна укладываться в рамки установленного диапазона. За прошедшие полгода состав пятерки не поменялся, произошли лишь незначительные перестановки внутри ее.

Фото: Toyota

Toyota RAV4, от 1 493 000 рублей

Лидер сегмента вроде бы неплохо обезопасил себя от поползновений конкурентов сместить его с верхней ступени подиума, создав солидный разрыв в объемах продаж даже с ближайшими преследователями. Но январские итоги оказались не столь оптимистичны для «японца» — он смог завоевать только четвертое место. Цена базовой комплектации с августа не изменилась, однако в настоящее время на нее действует специальная скидка — машину реально можно приобрести за 1 449 000 рублей. Самой продаваемой уже больше года остается комплектация «Комфорт», вооруженная 146-сильным двигателем, полным приводом и вариатором. Вот ее прайс изменился ощутимо — 1 823 000 рублей, что на 83 тысячи дороже, и под акцию она не подпадает.

Фото: Volkswagen

Volkswagen Tiguan, от 1 349 000 рублей

«Немец» — просто молодец. Пробился откуда-то из низов рейтинга на второе место, отобрав его у KIA Sportage — как мы, собственно, и предполагали в августе. По январским продажам он выступил немного хуже, оказавшись на третьем месте, но при этом выше, чем Toyota RAV4. Самый доступный вариант Trendline с 125-сильным двигателем, передним приводом и шестиступенчатой механической коробкой передач можно купить за 1 349 000 рублей, что на 100 000 целковых дешевле. Зато наиболее популярная версия Highline с полным приводом и двигателем в 180 л. с., работающим в паре с семиступенчатым «роботом», стоит нынче 2 129 000 рублей — переплата составляет за 60 тысяч.

Фото: KIA

KIA Sportage, от 1 279 900 рублей

«Спортидж» за полгода опустился на одну ступеньку, пропустив вперед Tiguan. Теперь он на третьей позиции, как и год назад. Правда, в январе «кореец» отыгрался по полной, обойдя всех конкурентов и вырвавшись на шестое место в общем зачете и создав в обозреваемом сегменте без малого двукратный отрыв от идущего следом Nissan X-Trail. Заплатить за него придется как минимум 1 279 900 рублей, что на 10 000 «деревянных» больше, чем он стоил полгода назад. Однако российских покупателей куда больше интересуют автомобили с 150-сильным двухлитровым двигателем, шестиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Самая доступная машина в такой конфигурации обойдется в 1 574 900 рублей, что также на 10 тысяч дороже, чем было в конце лета.

Фото: Nissan

Nissan X-Trail, от 1 464 000 рублей

Замыкают лидерскую пятерку две модели одного производителя — Nissan. Что интересно, в семейном споре побеждает более дорогой соперник. Производитель упорно именует X-Trail внедорожником, но на самом деле это совершенно обычный кроссовер, имеющий в своем арсенале даже версии с моноприводом. С августа базовая версия с 144-сильным мотором, механикой и ведущими передними колесами не подорожала. Как и раньше, лучше всего продаются две версии — SE+ и SE, с двухлитровым 144-сильным мотором, вариатором и полным приводом. Обе они подорожали на 8 тысяч — до 1 732 000 и в 1786 000 рублей.

Фото: Nissan

Nissan Qashqai, от 1 173 000 рублей

«Кашкай» стоит подешевле, чем X-Trail, но он и попроще, а посему уступает собрату в борьбе за потребителя. Полтора года назад эта модель занимала лишь восьмое место рассматриваемом ценовом сегменте, полгода назад — пятое. В самой дешевой версии с августа он не подорожал ни на копейку, однако она не очень-то соблазняет российских автовладельцев. Им больше по душе переднеприводная SE с двухлитровым мотором мощностью 144 л. с. и вариатором. За нее дилеры просят 1 449 000 рублей, то есть, всего на 6 тысяч больше, чем в конце лета.

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13 февраля 2018
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