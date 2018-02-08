Volkswagen Terramont и еще три новых кроссовера для России

Сначала о том, чего вы не дождетесь. Toyota до сих пор не собралась с силами выкатить в Россию компактный кроссовер C-HR, но зато представила бензиновую модификацию рамного внедорожника Fortuner. Не купить еще у дилеров младший кроссовер из семейства кошачьих Jaguar E-Pace. Точнее, заказать его можно аж с лета прошлого года, а вот чтобы получить — так нет. Придется подождать.

Увы, не получится приобрести и американский Chevrolet Traverse, чей выход на российский рынок заморожен с конца минувшего года. Впрочем, скоро он у нас все же появится. Между тем, другие автостроители медлить не стали и уже объявили о запуске своих новинок. Встречайте!