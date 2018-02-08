Volkswagen Terramont и еще три новых кроссовера для России

Фото фирм-производителей
Февраль запомнится нам не только обилием выпавших осадков, но и появлением на рынке сразу нескольких новинок в сегменте кроссоверов. Портал «АвтоВзгляд» расскажет о самых интересных из них.
Вячеслав Василенко

Сначала о том, чего вы не дождетесь. Toyota до сих пор не собралась с силами выкатить в Россию компактный кроссовер C-HR, но зато представила бензиновую модификацию рамного внедорожника Fortuner. Не купить еще у дилеров младший кроссовер из семейства кошачьих Jaguar E-Pace. Точнее, заказать его можно аж с лета прошлого года, а вот чтобы получить — так нет. Придется подождать.

Увы, не получится приобрести и американский Chevrolet Traverse, чей выход на российский рынок заморожен с конца минувшего года. Впрочем, скоро он у нас все же появится. Между тем, другие автостроители медлить не стали и уже объявили о запуске своих новинок. Встречайте!

KIA SORENTO PRIME

Ай да корейцы, ай да молодцы! Обещали открыть продажи обновленного «Прайма» — и открыли. Автомобиль после подтяжки лица предлагается в шести комплектациях и с тремя типами силовых агрегатов. В их числе — бензиновые движки мощностью 188 и 249 «лошадей», а также 200-сильный дизель. Коробки передач — на выбор — модернизированный шестикоростной «автомат» или новейшая и резвая АКП о восьми ступенях. Привод — передний и полный.

Чего только нет в KIA Sorento Prime: тут вам и двухзонный климат-контроль, и умная мультимедиа, умеющая понимать язык мобильных устройств, и обогревы всего и вся. Жаль, что электроника сама не умеет готовить кофе, но зато самых требовательных и изощренных потребителей найдется стильный спортивный костюм — GT Line.

Стартовый ценник: 1 849 900 рублей.

PEUGEOT 5008

Французский конкурент KIA Sorento Prime тоже парень не промах: три версии, два мотора, а главное — дизайн. Художники Peugeot, вдохновленные хайтеком, сделали эту машину футуристичной и где-то даже вызывающей… нет, вовсе не рвотные рефлексы, а совсем наоборот — восторг. Резкие грани, скошенные панели, агрессивного вида оптика — вот, чем может похвастать современный европейский лев. Внутри 5008-го «космоса» не меньше: огромный планшетник мультимедиасистемы, 12-дюймовая цифровая панель приборов, подрезанный в нижней части руль не оставят равнодушным даже того, кто французскому шансону предпочитает русский «блатняк».

Шестискоростной «автомат» от Aisin безальтернативно работает и с бензиновым движком объемом 1,6 литра, и с 2-литровым турбодизелем. А вот на полный привод рассчитывать, увы, не приходится — автомобиль доступен только в переднеприводной модификации.

Стартовый ценник: 1 899 000 рублей.

CADILLAC ESCALADE

Вошедший в новый модельный год американский здоровяк готов козырнуть не только парочкой новых расцветок кузова, но еще и куда более грозным мотором, нежели у него стоял под капотом раньше. Нет, двигатель остался прежним, а вот «лошадок» прибавилось — отныне 6,2-литровый V8 выдает не 409, а 426 сил. Первую сотню с места Escalade разменивает за 6,7 секунды, при этом сжигая не более 13,1 л/100 км — по крайней мере, так утверждает производитель.

Кроме того, автомобиль в элегантной, а вместе с тем броской обувке умеет парковаться без участия водителя, а также дублировать изображение с камеры заднего вида прямо на салонном зеркале. Разумеется, не обошлось без исчерпывающего набора президентских опций.

Стартовый ценник: 4 990 000 рублей.

VOLKSWAGEN TERRAMONT

Кому там было мало «Туарега»? Получите и распишитесь: семиместный кроссовер с американскими корнями уже на подходе. Как сообщили порталу «АвтоВзгляд» собственные источники в российском офисе Volkswagen, прием заказов на семиместный кроссовер откроется со дня на день. Хотя официально эти сведения представители марки пока не подтверждают. Как бы то ни было, первые «живые» машины доберутся до своих клиентов не раньше апреля.

По предварительным данным, на нашем рынке автомобиль будет продаваться с 2-литровым турбомотором, дефорсированным до антиналоговых 180 л. с. Чуть позже появятся и более мощные версии кроссовера, в том числе и с могучим V6. Привод на выбор — передний, либо полный. «Немец» обещает порадовать широким спектром умных электронных ассистентов, а также нескромным пакетом опций.

Стартовый ценник: н. д.

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8 февраля 2018
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