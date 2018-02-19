Volkswagen представит в Женеве новый седан I. D. Vizzion

Новый I. D. Vizzion станет уже четвертой моделью семейства I. D. Эффектный шоу-кар оснащен передовыми технологиями, среди которых система полностью автоматизированного управления. Умный «цифровой водитель» способен не только доставлять пассажиров из точки А в точку Б, но и адаптироваться под них, воспринимая голосовые команды и жесты. Правда, что именно подразумевают под адаптацией представители Volkswagen, пока не совсем понятно.

В движение седан I. D. Vizzion приводится 306-сильной установкой, в состав которой входят несколько электромоторов. Максимальная дальность хода машины, как обещает производитель, составляет 665 километров, а это весьма неплохо.

– Концепт I. D. Vizzion ярко демонстрирует потенциал, которым обладает электрическая платформа от Volkswagen. Именно она станет технологической основой будущих электрических моделей Volkswagen, — говорится в пресс-релизе.

К 2025 году вольфсбургский автостроитель планирует выпустит более 20 электрифицированных автомобилей. Уже через два года Volkswagen представит компактную модель I. D., а следом за ней в продажу поступят I. D. Cross и I. D. Buzz.