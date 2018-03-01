Mitsubishi отзывает в России почти 45 000 автомобилей

Фото: kisalfold.hu
Компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор Mitsubishi в России, объявляет о проведении новой масштабной сервисной кампании. Под отзывную акцию подпадают свыше 44 000 кроссоверов Outlander и ASX, проданных дилерами в 2015—2017 годах.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта, причиной отзыва кроссоверов Mitsubishi Outlander и ASX послужила неисправность реле блока управления двигателем. Из-за дефекта мотор может в любой момент заглохнуть, в результате чего на приборной панели появится индикатор «Check Engine», и силовой агрегат перейдет в так называемый аварийным режим.

Кроме того, на «Аутлендерах» японцы выявили неисправность реле обогрева лобового стекла, а на ASX — реле вентилятора. Все потенциально бракованные устройства будут заменены сотрудниками официальных дилерских центров Mitsubishi абсолютно бесплатно для владельцев машин.

В ближайшее время всех собственников подпадающих под сервисную акцию автомобилей оповестят о необходимости подъехать в автосалон. Впрочем, звоночка от представителей компании дожидаться необязательно — можно самостоятельно обратиться к любому дилеру и уточнить, назвав индификационный номер (VIN) транспортного средства, нужно ли вам собираться в сервис.

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1 марта 2018
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