Mitsubishi отзывает в России почти 45 000 автомобилей

По данным Росстандарта, причиной отзыва кроссоверов Mitsubishi Outlander и ASX послужила неисправность реле блока управления двигателем. Из-за дефекта мотор может в любой момент заглохнуть, в результате чего на приборной панели появится индикатор «Check Engine», и силовой агрегат перейдет в так называемый аварийным режим.

Кроме того, на «Аутлендерах» японцы выявили неисправность реле обогрева лобового стекла, а на ASX — реле вентилятора. Все потенциально бракованные устройства будут заменены сотрудниками официальных дилерских центров Mitsubishi абсолютно бесплатно для владельцев машин.

В ближайшее время всех собственников подпадающих под сервисную акцию автомобилей оповестят о необходимости подъехать в автосалон. Впрочем, звоночка от представителей компании дожидаться необязательно — можно самостоятельно обратиться к любому дилеру и уточнить, назвав индификационный номер (VIN) транспортного средства, нужно ли вам собираться в сервис.