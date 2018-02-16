5 самых безобразных разводов клиента автодилерами при покупке новой машины

«Ожидается резкое повышение цен»

Еще один классический развод из разряда «модель снимают с производства». Но если в первом случае вы можете позвонить в представительство или поискать информацию на автомобильных порталах, то во втором — остается верить продавцу на слово. С другой стороны, на тех же автомобильных сайтах довольно легко узнать, когда конкретная марка переписывала свои прайсы. И если это произошло относительно недавно — значит дилер откровенно врет.

Кстати, бывает и такое, что клиент «собирает» автомобиль под свои нужды или бронирует транспортное средство, которого в автосалоне еще нет. Покупатель вносит задаток, равный примерно 1% от стоимости машины, и ждет. Месяц, два, три. Наконец, раздается звоночек: «Ваше авто поступило, приезжайте!». На месте оказывается, что за это время модель успела трижды подорожать, заказчику выкатывают счет на сумму, явно превышающую ту, которая была обговорена заранее.

Что делать? — да ничего с этим не поделаешь. Старайтесь изначально выбрать «железного друга» из тех, что красуются в автосалоне. Или попытайтесь заключить договор купли-продажи с зафиксированной в нем ценой и сроками поставки.