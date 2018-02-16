5 самых безобразных разводов клиента автодилерами при покупке новой машины

Фото: www.theglobeandmail.com
Практически каждый автомобилист время от времени сталкивается с необходимостью поменять свое любимое, но подуставшее транспортное средство на новое. Одни — с целью экономии кровно нажитых — подыскивают себе машину с пробегом, другие решаются на покупку совершенно нового авто. С какими трудностями могут столкнуться те, кто намерен обратиться в автосалон, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Виктория Базылева

Казалось бы, чего сложного — купить новый автомобиль у официального дилера. Риски нарваться на мошенников, как в случае с покупкой подержанной машины с рук, минимальны; выбор огромен; малоприятная возня с осмотрами, диагностиками и документами исключена. Как говорится, бери — не хочу. Вот только всю эту прекрасную картину омрачают утомительные беседы с продавцами-консультантами, норовящими ободрать потенциального клиента как липку.

Портал «АвтоВзгляд» провел собственное «Ревизорро» дилерских центров — наш корреспондент, прикинувшись обычным покупателем, посетил с десяток столичных автосалонов массовых брендов. Мы, конечно, имели общее представление о том, на какие ухищрения идут менеджеры, дабы заработать на новенький «айфон», но на деле все оказалось гораздо безобразнее. В общем, судите сами. Мы выделили пять самых вопиющих разводов, с которыми вы можете столкнуться при покупке машины у официалов.

Фото: АвтоВзгляд

«Модель снимают с производства»

Выслушав все мои пожелания относительно нового авто, консультант отдела продаж, наделенный выдающимся актерским талантом, печально констатировал, что производство выбранной мной модели вскоре прекратится. Таким ненавязчивым образом он попытался меня поторопить, мол, покупайте этот автомобиль быстрее, а то ведь раскупят, и больше таких машин никогда не будет.

Если вы хотя бы одним глазом следите за новостями автомобильного мира, то этот приемчик, скорее всего, врасплох вас не застанет. Вам ведь известно, что все модели периодически меняют поколения или проходят рестайлинг? В конце своего жизненного цикла машина заблаговременно уходит с конвейера, чтобы уступить место преемнику. Только об этом меркантильные дилеры, естественно, умалчивают — им же нужно «впихнуть» вам авто здесь и сейчас.

Фото: orrkiashreveport.com

«Ожидается резкое повышение цен»

Еще один классический развод из разряда «модель снимают с производства». Но если в первом случае вы можете позвонить в представительство или поискать информацию на автомобильных порталах, то во втором — остается верить продавцу на слово. С другой стороны, на тех же автомобильных сайтах довольно легко узнать, когда конкретная марка переписывала свои прайсы. И если это произошло относительно недавно — значит дилер откровенно врет.

Кстати, бывает и такое, что клиент «собирает» автомобиль под свои нужды или бронирует транспортное средство, которого в автосалоне еще нет. Покупатель вносит задаток, равный примерно 1% от стоимости машины, и ждет. Месяц, два, три. Наконец, раздается звоночек: «Ваше авто поступило, приезжайте!». На месте оказывается, что за это время модель успела трижды подорожать, заказчику выкатывают счет на сумму, явно превышающую ту, которая была обговорена заранее.

Что делать? — да ничего с этим не поделаешь. Старайтесь изначально выбрать «железного друга» из тех, что красуются в автосалоне. Или попытайтесь заключить договор купли-продажи с зафиксированной в нем ценой и сроками поставки.

Фото: АвтоВзгляд

«За наличные одна цена, в кредит — другая»

Признаться, больше всего нас шокировал подход менеджера, который объявил сразу два прайса на одно авто. Сначала он озвучил один ценник, но после того, как ваш корреспондент изъявила желание приобрести машину по госпрограмме «Первый автомобиль» с десятипроцентной скидкой, предприимчивый продавец «зарядил» гораздо большую стоимость. Почему так произошло я, если честно, не поняла до сих пор.

Менеджер, с которым мне «посчастливилось» встретиться, объяснил двойную цену нагло и просто: «Ваше преимущество нам в убыток». Ложь! Бессовестная ложь! Льготы по государственным программам субсидируются из государственного бюджета. Производитель дает скидку не из собственного кармана, и уж тем более не из кармана авторитейлера.

Фото: www.jato.com

«Пожалуйста, оплатите салонный сбор»

Покинув дилерский центр, где действуют двойные цены, я подумала, что хуже автосалона быть не может. Оказалось, может. В другом месте меня предупредили, что во время заключения сделки необходимо оплатить «салонный сбор». На вопрос, что же это такое, сотрудники внятно ответить не смогли, промычав что-то про шоу-рум, работу продавцов и выставленные в зале авто. А просили, на секундочку, 5000 рублей.

Когда вы приходите в продуктовый магазин, с вас никто не требует пару сотен целковых за лед в холодильных установках, фартук кассирши в рыбном отделе или аренду торгового помещения. Вы оплачиваете только выбранный товар, как, по идее, и в автосалоне. И если консультант в дилерском центре упоминает про какие-либо сборы, никак не связанные с покупкой, разворачивайтесь и, не прощаясь, уходите, ведь с таким подходом вас и дальше будут разводить по полной программе.

Фото: АвтоВзгляд

«Больше услуг — больше скидка»

Торговаться с покупателям удел не только приезжих, предлагающих обувь на нелегальном рынке, но и продавцов автомобилей. Последние будут уверять вас, что вы самый важный клиент, и для вас (только для вас!) они вытрясут у руководителей серьезную скидку. Но размер ее будет зависеть от того, сколько ненужного барахла вы готовы навесить на свою новенькую машину.

Для начала скинут 5%, к примеру. Но если вы установите багажник на крышу, фаркоп, купите пять комплектов резины и шестнадцать ковриков, ценник снизится на 6%. Согласны на антигравийное покрытие кузова, держите 7%. Не стоит вестись на этот развод, утешая себя тем, что льгота и впрямь будет ощутимее. Не будет, поскольку вы потратите гораздо больше денег, чем планировали. Объясните, ну вот зачем вам шестнадцать ковриков?

…К сожалению, это лишь часть приемов, которые умело применяют продавцы, работающие в автосалонах. Дабы не скорбеть в дальнейшем о впустую потраченных средствах, будьте всегда на чеку. Не стесняйтесь задавать вопросы, не ленитесь консультироваться в нескольких дилерских центрах или в представительстве, почитывайте на досуге автомобильные порталы. А если в вашем окружении есть человек, разбирающийся в теме, берите его с собой, собираясь в дилерский центр.

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16 февраля 2018
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