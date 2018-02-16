5 самых безобразных разводов клиента автодилерами при покупке новой машины

Казалось бы, чего сложного — купить новый автомобиль у официального дилера. Риски нарваться на мошенников, как в случае с покупкой подержанной машины с рук, минимальны; выбор огромен; малоприятная возня с осмотрами, диагностиками и документами исключена. Как говорится, бери — не хочу. Вот только всю эту прекрасную картину омрачают утомительные беседы с продавцами-консультантами, норовящими ободрать потенциального клиента как липку.
Портал «АвтоВзгляд» провел собственное «Ревизорро» дилерских центров — наш корреспондент, прикинувшись обычным покупателем, посетил с десяток столичных автосалонов массовых брендов. Мы, конечно, имели общее представление о том, на какие ухищрения идут менеджеры, дабы заработать на новенький «айфон», но на деле все оказалось гораздо безобразнее. В общем, судите сами. Мы выделили пять самых вопиющих разводов, с которыми вы можете столкнуться при покупке машины у официалов.