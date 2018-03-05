Jaguar представит F-Type SVR в новом облике

Декоративный пакет Graphic Pack включает контрастные боковые зеркала, обрамление решетки радиатора, накладки на передний и задний бамперы, активное заднее антикрыло из карбона и задний диффузор. Капот и крылья автомобиля дополнены графической надписью «575», которая соответствует мощности 5,0-литрового двигателя V8 с нагнетателем.

F-Type SVR Graphic Pack предлагает шесть оригинальных цветовых решений. Все варианты включают легкие 20-дюймовые кованые колесные диски и тормозные суппорты красного или черного цвета. Дополнительно можно заказать тормоза Carbon Ceramic Matrix (CCM) с желтыми суппортами.

Кроме того, новый пакет предлагает дополнительные изменения в салоне: светящиеся накладки на пороги с надписью «575» и специальный декоративный шильд.

По мнению производителя новая внешность спорткара призвана подчеркнуть его спортивный характер. Напомним, что автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды и развивает максимальную скорость 320 км/ч.

Накануне «АвтоВзгляд» сообщил, что в шоу-румы российских дилеров поступили первые экземпляры нового кроссовера Jaguar E-Pace.