В России стартовали продажи нового кроссовера Jaguar E-Pace

В нашей стране Jaguar E-Pace продается в шести комплектациях: Standart, S, SE, R-Dynamic S, R-Dynamic SE и R-Dynamic HSE. Кроме того, в течение года с момента запуска модели ее можно приобрести в специальной версии First Edition. Цена кроссовера в базовом исполнении — 2 455 000 рублей, топовый же автомобиль обойдется покупателю не менее чем в 3 850 000 целковых.

В моторную гамму нового Jaguar E-Pace входят исключительно четырехцилиндровые двухлитровые двигатели семейства Ingenium мощностью от 150 до 300 л. с. Коробка передач при этом безальтернативно девятиступенчатая автоматическая, а привод — полный.

Кроссоверы располагают множеством систем, отвечающих за безопасность, среди которых «активный капот» и подушка для пешехода, система экстренного торможения, а также многие другие. Помимо прочего, автомобиль наделен системой адаптивного дальнего света, ассистентом парковки, навигацией с возможностью управления голосом и проекционным дисплеем.