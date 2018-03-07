К выходу на рынок готовится еще один пикап.

В принципе, топ-менеджеры баварской компании никогда ни не отрицали, что при определенном стечении обстоятельств разработают собственный пикап. В качестве решающего аргумента они называли объем продаж модели X-класса своего главного конкурента — Mercedes-Benz. Но до сих пор все ограничивалось туманными размышлениями и полным отсутствием заинтересованности в проекте.

И вот, наконец, глава BMW Australia Марк Вернер признал, что далее игнорировать популярность пикапов в мире было бы глупо:

— Мы не можем закрыть глаза и пренебречь этим, мы не можем пренебрегать рыночными тенденциями.

Как сообщает портал Caradvise, BMW Australia настаивает на том, чтобы головной офис серьезно подумал о старте проекта:

— Мы одняли этот вопрос с переговорах со штаб-квартирой, и, разумеется, исследовательские работы в том направлении начаты. Хотя пока рано говорить о результатах анализа, но если мы бы обязательно заказали пикап, если бы он появился. Если вы посмотрите на рынок, то более 150 000 пикапов было продано в прошлом году, и я думаю, что этот сегмент вырос за прошлый год 17%.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что баварцы в последнее время активно отрудничают с Toyota, у которой есть длительный опыть разработки и производства автомобилей этого класса.