Ford установил единые цены на техническое обслуживание в России

– Рассчитанные в соответствии с регламентами и количеством нормо-часов максимальные цены на техническое обслуживание и замену масла сделают преимущества официального сервиса Ford более доступными и помогут легче прогнозировать затраты на обслуживание автомобиля, как находящегося на гарантии, так и старше 3 лет, — говорится в пресс-релизе.

По информации российского офиса Ford, с 1 марта обладатели автомобилей Ford могут пройти техническое обслуживание или процедуру замены масла в двигателе по ценам, не превышающим прайсы, опубликованные на официальном сайте. При этом по собственной инициативе авторитейлеры могут установить стоимость ниже указанной.

Производитель напоминает, что проводить техническое обслуживание автомобиля, вне зависимости от того, находится он на гарантии или нет, необходимо каждый год или же по достижению пробега в 15 000 километров — что наступит ранее.

Если машина эксплуатируется в сложных условиях (частые вояжи с загруженным багажником, короткие поездки на небольшие расстояния зимой, длительные простои в пробках и так далее), замену масла рекомендуется производить в два раза чаще — через каждые 7500 километров или 6 месяцев соответственно.