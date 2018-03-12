Почему опасно не менять моторное масло весной

Считается, и это мнение поддерживают автопроизводители, что масло в моторе достаточно менять согласно регламенту, то есть при ТО машины на станции технического обслуживания. Но на самом деле, если состояние мотора владельцу не совсем безразлично, прописанные в «мануале» интервалы смены масла следует укорачивать или привязывать к наступлению теплого сезона. Дело в том, что фирменные руководства пользователя машины для определения момента посещения СТО оперируют таким показателем как километры пробега. Такой подход, строго говоря, применим лишь когда речь идет о деталях подвески и трансмиссии. То есть о тех узлах, которые изнашиваются исключительно при движении авто. В случае с двигателем пробег машины — не самый адекватный показатель износа.

Наиболее правильный индикатор, который отражает остаточный ресурс и мотора, и масла в нем — его моточасы. То есть время, которое двигатель проработал. Однако на одометре своей машины мы видим не моточасы, а километры пробега, а потому понятия не имеем об истинном состоянии двигателя. А между тем, мотор очень часто работает в периоды, когда машина стоит на месте. Получается, что пробег при этом не увеличивается, а ресурс масла расходуется — срабатывается пакет присадок, в лубриканте увеличивается количество растворенных продуктов износа и сгорания топлива. Зимой это несоответствие пробега и фактического уровня качества масла в двигателе нарастает усиленными темпами.