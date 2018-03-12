Почему опасно не менять моторное масло весной

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Когда речь заходит о замене масла в моторе, выясняется, что многие водители и не подозревают о многих происходящих в двигателе процессах. Например, об ускоренном выходе из строя моторного масла в зимний сезон.
Максим Строкер

Считается, и это мнение поддерживают автопроизводители, что масло в моторе достаточно менять согласно регламенту, то есть при ТО машины на станции технического обслуживания. Но на самом деле, если состояние мотора владельцу не совсем безразлично, прописанные в «мануале» интервалы смены масла следует укорачивать или привязывать к наступлению теплого сезона. Дело в том, что фирменные руководства пользователя машины для определения момента посещения СТО оперируют таким показателем как километры пробега. Такой подход, строго говоря, применим лишь когда речь идет о деталях подвески и трансмиссии. То есть о тех узлах, которые изнашиваются исключительно при движении авто. В случае с двигателем пробег машины — не самый адекватный показатель износа.

Наиболее правильный индикатор, который отражает остаточный ресурс и мотора, и масла в нем — его моточасы. То есть время, которое двигатель проработал. Однако на одометре своей машины мы видим не моточасы, а километры пробега, а потому понятия не имеем об истинном состоянии двигателя. А между тем, мотор очень часто работает в периоды, когда машина стоит на месте. Получается, что пробег при этом не увеличивается, а ресурс масла расходуется — срабатывается пакет присадок, в лубриканте увеличивается количество растворенных продуктов износа и сгорания топлива. Зимой это несоответствие пробега и фактического уровня качества масла в двигателе нарастает усиленными темпами.

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Прежде всего из-за того, например, что многие владельцы прогревают машину перед поездкой. Даже те автовладельцы, кто считает себя противниками прогрева, в реальной жизни далеко не всегда трогаются в путь сразу после пуска мотора. Зимой прежде приходится хотя бы смести снег со стекол и кузова. А мотор тем временем работает.

Снегопад — отличный повод организовать заторы по всему городу. Попавшая в пробку машина толком не едет, а двигатель тем временем продолжает молотить, срабатывая ресурс моторного масла. Сколько лишних моточасов таким образом на самом деле «наматывает» этот агрегат при минимальном пробеге — никто не знает.

Еще один зимний нюанс, который снижает ресурс моторного масла побуждает сменить его по весне — водяной конденсат в картере двигателя. Одним из продуктов горения топлива является вода. Она может конденсироваться на холодных деталях не прогретого или остывающего после поездки двигателя и попасть в масло. При этом происходит химическая реакция гидролизации, которая также уменьшает ресурс моторного масла. Таким образом, уже к весне может оказаться, что после зимних перипетий эксплуатации масло уже не выполняет своих функций и двигатель начал усиленно изнашиваться. А владелец машины, ориентируясь на показатель пробега, еще и не думает о замене. Поэтому моторное масло следует всегда менять весной.

ремонт, техническое обслуживание, моторное масло
12 марта 2018
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