LADA Vesta стала самой экономически привлекательной

Экспертам ÖAMTC предстояло оценить 49 автомобилей, поступивших на австрийский авторынок в минувшем году. Выбирая победителей, специалисты учитывали так называемую экономическую эффективность, то есть ценник машины, данные по расходу топлива, потерю стоимости в течение первых лет и прочее, а также безопасность.

В нынешнем году в номинации «Экономическая привлекательность» призерами стали шесть автомобилей — по одному в каждом классе. Эксперты ÖAMTC признали лучшими KIA Picanto, Renault Grand Scenic, KIA Stonic, Peugeot 5008, Range Rover Velar и… LADA Vesta.

К слову сказать, премия Marcus — уже далеко не первая победа в истории «Весты». Флагманский седан получил множество наград, в числе которых и признание Российского автомобильного форума-2017. Напомним, что автомобиль назвали лучшим продуктом года за его неординарный «иксобразный» дизайн.