Названы семь финалистов европейской премии «Автомобиль года-2018»

Изначально за право носить звание «Автомобиль года-2018» («Car often he Year- 2018») боролись в общей сложности 36 моделей. В 2018 году жюри «Car often he Year» состоит из 60 журналистов из 23 стран. На данный момент его члены определилось с семью машинами-кандидатами, претендующими на этот титул. В финал конкурса вышли: Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW 5-Series, Citroën C3 Aircross, KIA Stinger, Seat Ibiza и Volvo XC40.

В ходе окончательного отбора победителя конкурса, согласно его правилам, каждый член жюри должен будет распределить имеющиеся в его распоряжении 25 очков среди пяти из семи моделей-кандидатов. Результат этого голосования будет объявлен на Женевском автосалоне. Напомним, что в прошлом году звание «Автомобиль года-2017» было присуждено Peugeot 3008. В 2016 победил Opel Astra, а в 2015 — VW Passat.