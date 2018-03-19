Насколько опасны заблокированные двери во время аварии

Фото www.yourmechanic.com
Как правило, центральный замок в современных автомобилях оснащен функцией автоматического запирания дверей во время движения. Однако некоторые автолюбители не спешат ее активизировать, опасаясь во время аварии оказаться в автомобиле с заблокированным выходом. Насколько справедливы подобные страхи?
Иван Флягин

Действительно, в горящей или тонущей машине, когда для спасения человека важна каждая секунда, заблокированные двери представляют собой реальную опасность. Водитель или пассажир в шоковом состоянии может замешкаться и не сразу найти нужную кнопку.

О том, что в экстренной ситуации выход из запертой машины затруднен, прекрасно осведомлены инженеры, создающие автомобили. Поэтому в случае аварии или срабатывания подушек безопасности современные центральные замки запрограммированы на автоматическое открывание дверей.

Другое дело, что в результате ДТП их зачастую заклинивает в связи с деформацией кузова. При таких условиях двери невозможно открыть даже при разблокированном замке, и выбираться из машины приходится через оконные проемы.

Функция автоматического запирания срабатывает при включении зажигания или в начале движения на скорости 15—25 км в час. В любом случае ее можно отключить — порядок действий прописан в инструкции пользователя. Обычно это делается с помощью нехитрых манипуляций ключом зажигания и соответствующий кнопки. Как правило, ручное управление центральным замком осуществляется с помощью рычажка на внутренней панели дверей, либо кнопки на центральной консоли.

Однако прежде чем ее отключать автоблокировку, хорошо подумайте. Ведь она позволяет снизить вероятность несанкционированного доступа в салон, багажник, под капот и к топливному баку машины. Запертый автомобиль затрудняет действия грабителей во время остановки на светофоре или в пробке.

Кроме того, заблокированные двери автомобиля — одно из условий безопасности при перевозке малолетних пассажиров на заднем диване. Ведь любопытный и непоседливый ребенок может попытаться их открыть находу…

безопасность дорожного движения, авария, ДТП, автосервис, технология, ремонт, комплектующие
20 марта 2018
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