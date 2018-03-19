Насколько опасны заблокированные двери во время аварии

Действительно, в горящей или тонущей машине, когда для спасения человека важна каждая секунда, заблокированные двери представляют собой реальную опасность. Водитель или пассажир в шоковом состоянии может замешкаться и не сразу найти нужную кнопку.

О том, что в экстренной ситуации выход из запертой машины затруднен, прекрасно осведомлены инженеры, создающие автомобили. Поэтому в случае аварии или срабатывания подушек безопасности современные центральные замки запрограммированы на автоматическое открывание дверей.

Другое дело, что в результате ДТП их зачастую заклинивает в связи с деформацией кузова. При таких условиях двери невозможно открыть даже при разблокированном замке, и выбираться из машины приходится через оконные проемы.