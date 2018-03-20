В России выросли продажи китайских автомобилей

Многие наши сограждане до сих пор относятся к машинам из КНР с недоверием, откровенно опасаясь их «ломучести», проблем с ремонтом и запчастями, а также трудностей при перепродаже авто на вторичном рынке. Тем не менее, по итогам февраля спрос на новые китайские автомобили увеличился на 17%.

В общей сложности китайские компании реализовали в России 2349 машин. Лидером среди марок из КНР по-прежнему остается Lifan (1223 шт.), а следом за ним идут Chery (428 шт.) и Zotye (166 шт.).

Haval, продавший 155 авто, оказался за пределами первой тройки. Свой выбор в пользу машин DFM и Geely сделали по 113 человек, обеспечив этим брендам пятое место в рейтинге. Отметим также, что автомобили FAW разошлись тиражом в 106 единиц, Changan — 103 экземпляра, Foton реализовал 26 авто, Brilliance — 12 легковушек, а Hawtai — 4 машины.