Китайцы выпустили внедорожник ценой в 2 млн. долларов

Впервые информация о том, что IAT готовит к премьере внедорожник, напоминающий «бэтмобиль» из комиксов DC, появилась еще в ноябре минувшего года. Подогревая интерес автолюбителей, представители компании создали специальный канал на YouTube и загрузили туда два тизерных видеоролика новинки.

Наконец, Karlmann King представили официально. Один из самых дорогих внедорожников в мире построен на базе пикапа Ford F-550. Автомобиль воооружили 6,8-литровым бензиновым V10 мощностью 395 л. с. Двигатель работает с шестиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Масса нового «Короля Карлмана» равняется 4,5 тонны. А с учетом бронезащиты, которая предлагается покупателям в качестве опции, вес достигает 6 тонн. Особого внимания заслуживает оборудование автомобиля. По данным Auto Express, в салоне можно отыскать кофеварку, телевизор с плоским экраном, холодильник и даже PlayStation 4.

Сообщается, что Karlmann King выпустят лимитированным тиражом всего в 10 экземпляров. Как мы уже сказали, приобрести машину можно по цене от 2 млн. долларов. Пуленепробиваемая же модификация обойдется уже как минимум в 3,8 млн. «зеленых».