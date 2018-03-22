Правительство пытается предотвратить полное исчезновение к лету бензина на АЗС

Катастрофический коллапс системы поставок топлива на АЗС страны, ожидавшийся уже в начале лета 2018 года отложен, как минимум, до 1 января 2019. Правительство дало Минтрансу еще один шанс сделать то, что он был должен выполнить еще к 1 января 2018 — создать систему проверки бензовозов. Проблема, напомним, заключалась в бензовозах, газовозах и прочих цистернах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС. Все началось они 29 ноября прошлого, 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдачи свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть, и бензовозов, в том числе.

Подвох скрывается в единственном пункте этого Регламента. Согласно ему, с 1 января 2018 года чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов владелец цистерны-бензовоза обязан был предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Но пикантность ситуации в том, что в России просто не существует госоргана, уполномоченного выдавать эти самые свидетельства («одобрение типа»), нет не только экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования, но и даже методик и правил их обучения и аттестации. Не говоря уже об отсутствии официально одобренной методики проверки цистерн.