Правительство пытается предотвратить полное исчезновение к лету бензина на АЗС

Идиотская ситуация, когда бензовозы по всей стране массово отправлялись на прикол из-за нерасторопности чиновников Минтранса, близка к счастливому разрешению. Раздолбайство нескольких «ответственных пиджаков» потребовало принятия экстренного постановления правительства.
Максим Строкер

Катастрофический коллапс системы поставок топлива на АЗС страны, ожидавшийся уже в начале лета 2018 года отложен, как минимум, до 1 января 2019. Правительство дало Минтрансу еще один шанс сделать то, что он был должен выполнить еще к 1 января 2018 — создать систему проверки бензовозов. Проблема, напомним, заключалась в бензовозах, газовозах и прочих цистернах, которые постоянно пополняют запасы топлива на АЗС. Все началось они 29 ноября прошлого, 2017 года, когда министр внутренних дел генерал Колокольцев подписал приказ №900 — об утверждении «Административного регламента МВД по выдачи свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов». То есть, и бензовозов, в том числе.

Подвох скрывается в единственном пункте этого Регламента. Согласно ему, с 1 января 2018 года чтобы получить допуск к перевозке опасных грузов владелец цистерны-бензовоза обязан был предоставить в ГИБДД два документа: свидетельство об официальном утверждении типа цистерны и свидетельство об испытании и (или) проверке цистерны. Но пикантность ситуации в том, что в России просто не существует госоргана, уполномоченного выдавать эти самые свидетельства («одобрение типа»), нет не только экспертов, имеющих право проводить проверки и испытания оборудования, но и даже методик и правил их обучения и аттестации. Не говоря уже об отсутствии официально одобренной методики проверки цистерн.

То есть, ни один владелец цистерны для перевозки опасных грузов в России сейчас в принципе не может нигде получить эту бумажку. Хотя обязан это делать каждые полгода, — такие цистерны обязаны проходить гос-ТО каждые 6 месяцев. Новую систему должен был организовать Минтранс. Но не организовал. Первым из СМИ забил тревогу по поводу надвигающейся бюрократической катастрофы портал «АвтоВзгляд», — когда уже около трети парка бензовозов страны оказались отстранены от перевозок. И вот, через месяц после той публикации, стало известно, что правительство обратило свое внимание на проблему и решило ее с помощью аж отдельного постановления.

Согласно тексту этого документа, до 1 января 2019 года с владельцев цистерн для перевозки опасных грузов не будут требовать злосчастные «свидетельства об официальном утверждении типа цистерны и об испытании или проверке цистерны». А ГИБДД сообщила, что «региональным подразделениям Госавтоинспекции дано поручение обеспечить выдачу или продление срока действия свидетельств о допуске транспортных средств». Таким образом, бензовозы продолжат по-старому снабжать АЗС топливом, как минимум, до конца 2018 года. Одного недостает в этой истории со счастливым концом: мы так и не узнали, кто из ответственных чиновников Минтранса понес наказание за организацию «диверсии» с бензовозами? И если да, то какое?!

АЗС, бензин, цены на топливо, дизельное топливо
22 марта 2018
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