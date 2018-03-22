Секреты вашего авто, о которых вы не догадываетесь

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Мировой автопром старается угодить автолюбителям даже в мелочах, а догадываются об этом далеко не все. Как показывает практика, приятные и полезные сюрпризы в конструкции машины открывают для себя не только начинающие водители, купившие свою первую «ласточку», но и те, кто за рулем не первый год. Проверьте себя, насколько хорошо вы знаете свой автомобиль.
Иван Флягин

Блокировка дверей от детей

Мало кто знает о возможности вручную блокировать задние двери, чтобы их невозможно было открыть изнутри. Это будет актуально для владельцев автомобилей, где такая функция отсутствует в электронном центральном замке. В торце задних дверей расположен специальный рычажок, который их заблокирует только со стороны салона. В некоторых машинах для этого предусмотрено гнездо, куда нужно вставить ключ и повернуть на 90 градусов. Дети, сидящие на втором ряду, уже не смогут открыть двери во время движения.

Стрелка на индикаторе бензобака

Узнать, с какой стороны расположена горловина топливного бака в подавляющем большинстве современных автомобилей можно с помощью указателя на приборной панели. Ведь у одних моделей лючок находится справа, у других — слева. Каким боком подъезжать к заправочной колонке, напомнит маленькая стрелочка рядом со значком индикатора уровня горючего. Это будет актуально для тех, кто часто меняет автомобили, пользуясь каршерингом или прокатом.

Брелок с секретом

Далеко не все осведомлены о сюрпризах, которые таят в себе брелоки дистанционного управления центральным замком. Ряд производителей прячет внутри них ключ, открывающий салон или багажник в случае обесточивания бортовой системы.

Дистанционное управление стеклоподъемниками

Не исключено, что удержав на несколько секунд кнопку разблокировки на брелоке сигнализации, вы обнаружите, что у вашей машины одновременно опустились сразу все боковые стекла. Чтобы таким же образом их закрыть, необходимо удержать кнопку блокировки. Функция дистанционного управления стеклоподъемниками незаменима в летнюю жару — она позволит заранее проветрить салон, прежде чем туда садиться. К сожалению, не каждая модель оснащена такой приятной мелочью.

Солнцезащитный козырек

Возможно кто-то из водителей еще не знает, что козырек, закрепленный под потолком сверху от лобового стекла, открепляется от фиксатора и сдвигается в сторону. Таким образом можно укрыться от ослепляющего солнца, если оно светит в боковое окно.

Крепление для крышки бензобака

Еще один приятный пустяк — в большинстве автомобилей для снятой крышки топливного бака найдется штатное место место на лючке. Так что, если она не прикреплена к горловине поводком, ее не нужно носить с собой и держать в руке во время оплаты горючего на кассе АЗС. Пустячок, а приятно. Не исключено, вы найдете еще пару-тройку сюрпризов, если в очередной раз внимательно прочитаете инструкцию по эксплуатации своего автомобиля.

производители, производство, технология, аксессуары, техническое обслуживание
22 марта 2018
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