Секреты вашего авто, о которых вы не догадываетесь

Блокировка дверей от детей

Мало кто знает о возможности вручную блокировать задние двери, чтобы их невозможно было открыть изнутри. Это будет актуально для владельцев автомобилей, где такая функция отсутствует в электронном центральном замке. В торце задних дверей расположен специальный рычажок, который их заблокирует только со стороны салона. В некоторых машинах для этого предусмотрено гнездо, куда нужно вставить ключ и повернуть на 90 градусов. Дети, сидящие на втором ряду, уже не смогут открыть двери во время движения.

Стрелка на индикаторе бензобака

Узнать, с какой стороны расположена горловина топливного бака в подавляющем большинстве современных автомобилей можно с помощью указателя на приборной панели. Ведь у одних моделей лючок находится справа, у других — слева. Каким боком подъезжать к заправочной колонке, напомнит маленькая стрелочка рядом со значком индикатора уровня горючего. Это будет актуально для тех, кто часто меняет автомобили, пользуясь каршерингом или прокатом.

Брелок с секретом

Далеко не все осведомлены о сюрпризах, которые таят в себе брелоки дистанционного управления центральным замком. Ряд производителей прячет внутри них ключ, открывающий салон или багажник в случае обесточивания бортовой системы.