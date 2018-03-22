Cadillac CT6 вооружили 557-сильным двигателем

Фото: www.netcarshow.com
Компания Cadillac презентовала обновленный седан CT6, ориентированный на внутренний авторынок. Автомобиль унаследовал дизайнерские черты концепт-кара Escala, а также обзавелся «заряженной» модификацией с 557-сильным двигателем.
Виктория Базылева

Продажи флагманского седана Cadillac CT6 стартовали в нашей стране не так давно — дилеры приступили к приему заказов на новинку лишь в конце минувшего года. А у себя на родине автомобиль уже успел пережить плановый рестайлинг. Ничего удивительного, время пришло — ведь на авторынок Соединенных Штатов эта модель поступила еще в 2015-м.

Для обновленного Cadillac CT6 дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концептуальной модели Escala, представленной два года назад. В частности, седан обзавелся похожей радиаторной решеткой. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что американцы освежили световые приборы и передний бампер.

Интересно, что в ходе рестайлинга CT6 получил спортивную модификацию V-Sport, которой прежде не было. Автомобили в этой версии комплектуются 4,2-литровым бензиновым 557-сильным V8 с двойным наддувом и десятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Впрочем, на силовых агрегатах отличия «заряженного» авто от обычного не заканчиваются. V-Sport, помимо прочего, располагает системой активного «подруливания» задних колес, перенастроенной адаптивной подвеской, улучшенной шумоизоляцией, тормозной системой Brembo и 20-дюймовыми колесными дисками.

О планах Cadillac по выводу обновленного CT6 на российских рынок пока ничего неизвестно. Но учитывая, что дилеры только-только начали продавать дорестайлинговую версию, можно предположить, что до нас посвежевший седан доберется еще не скоро.

Напомним, в нашей стране CT6 продается по цене от 3 990 000 рублей. Автомобиль безальтернативно оснащается 3,6-литровым 335-сильным V6, работающим в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

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22 марта 2018
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