Cadillac CT6 вооружили 557-сильным двигателем

Продажи флагманского седана Cadillac CT6 стартовали в нашей стране не так давно — дилеры приступили к приему заказов на новинку лишь в конце минувшего года. А у себя на родине автомобиль уже успел пережить плановый рестайлинг. Ничего удивительного, время пришло — ведь на авторынок Соединенных Штатов эта модель поступила еще в 2015-м.

Для обновленного Cadillac CT6 дизайнеры позаимствовали некоторые решения у концептуальной модели Escala, представленной два года назад. В частности, седан обзавелся похожей радиаторной решеткой. Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что американцы освежили световые приборы и передний бампер.