Ремни безопасности в Mercedes-Benz совсем не безопасны

Судя по сообщению на Росстандарте, отзыву подлежат 72 автомобиля, в которых будут бесплатно заменены ремни безопасности водителя и переднего пассажира. Неужели не такими уж и безопасными оказались премиальные немецкие ремешки?

Причиной отзывной программы стало «возможное несоответствие соотношения смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности». Вы что-нибудь поняли из этого потока букв? Впрочем, не важно. Важно то, что никто не пострадал.

Узнать, нужно ли вам доставить свой «Мерседес» в технический центр, можно на официальном сайте Росстандарта.

Напомним, что буквально пару дней назад немцы объявили в нашей стране о необходимости посетить автосервис владельцам 12 370 седанов, универсалов, купе и кабриолетов Mercedes-Benz C-класса и Е-класса, а также кроссоверов GLK. Причина — неисправность подушек безопасности.