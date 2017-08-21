Тест-драйв обновленного Mercedes-Benz S-Class: богатый, еще богаче

Седан представили в 2013 году, а уже весной 2017-го на автосалоне в Шанхае выставили рестайлинговую модель, в которой сами немцы педантично насчитали 1627 новых комплектующих. Mercedes куда-то опаздывает? Видимо, стремится убежать от заклятых товарищей по большой тройке, которые отнюдь не отстают. «Семерка» BMW получила немало лестных отзывов, а в июле конструкторы из Ингольдштадта рассекретили Audi A8 четвертого поколения. Она намерена отобрать у S-класса звание самого технически продвинутого представительского седана из Германии.

Посмотрим, что получится, а пока я созерцаю обновленный S-класс и напрягаю зрительную память, чтобы найти отличия от того, что было. У решетки радиатора появились сдвоенные планки. Раньше они были прерогативой версий с V12 и самой роскошной модификации — Maybach. Измененена форма бамперов. Боковые воздухозаборники стали больше, оттого автомобиль выглядит спортивнее. Это особенно заметно у машин с пакетом AMG Line. Нужен ли псевдогоночный антураж представительской машине — вопрос спорный, но на юге России только такие версии и покупают. При условии, что цвет правильный — конечно же белый.

Хромированная вставка идущая по заднему бамперу объединяет патрубки выпуска. Кстати, на дизельных версиях патрубки — бутафория. Выхлопные трубы вывели вниз, заподлицо с кромкой бампера.