Тест-драйв обновленного Mercedes-Benz S-Class: богатый, еще богаче

Фото avtovzglyad.ru
Mercedes-Benz S-класса в кузове W222 обновился, не успев состарится. Покупателям предлагают чуть измененную внешность, обновленную гамму силовых агрегатов и, конечно же, новые технологии. Стремление инженеров убрать с водительского кресла людей, превратив их в операторов транспортного средства, никуда не делось. Но победили ли инновации человека?
Максим Строкер

Седан представили в 2013 году, а уже весной 2017-го на автосалоне в Шанхае выставили рестайлинговую модель, в которой сами немцы педантично насчитали 1627 новых комплектующих. Mercedes куда-то опаздывает? Видимо, стремится убежать от заклятых товарищей по большой тройке, которые отнюдь не отстают. «Семерка» BMW получила немало лестных отзывов, а в июле конструкторы из Ингольдштадта рассекретили Audi A8 четвертого поколения. Она намерена отобрать у S-класса звание самого технически продвинутого представительского седана из Германии.

Посмотрим, что получится, а пока я созерцаю обновленный S-класс и напрягаю зрительную память, чтобы найти отличия от того, что было. У решетки радиатора появились сдвоенные планки. Раньше они были прерогативой версий с V12 и самой роскошной модификации — Maybach. Измененена форма бамперов. Боковые воздухозаборники стали больше, оттого автомобиль выглядит спортивнее. Это особенно заметно у машин с пакетом AMG Line. Нужен ли псевдогоночный антураж представительской машине — вопрос спорный, но на юге России только такие версии и покупают. При условии, что цвет правильный — конечно же белый.

Хромированная вставка идущая по заднему бамперу объединяет патрубки выпуска. Кстати, на дизельных версиях патрубки — бутафория. Выхлопные трубы вывели вниз, заподлицо с кромкой бампера.

В матричных фарах Multibeam, которые можно заказать в качестве опции, ныне по 84 диода вместо 56. Управляют ими аж 4 процессора. Фары могут бить дальним светом на расстояние до 650 метров. А если бортовая электроника с помощью камеры распознает попутные или встречные автомобили, некоторые секции умного светового прибора снизят яркость, тем самым водители других машин не будут ослеплены. Отличить S-класс с такой оптикой можно по тройным лучам ходовых огней. Наконец-то! Теперь флагман не спутать в темноте с «ешкой» или «цэшкой»! В общем, красиво, но во сколько обойдется замена инновационной блок-фары в случае аварии — боюсь даже представить.

В салоне поменяли дизайн руля, а на спицах разместили небольшие сенсорные панели, для управления борткомпьютером и мультимедиа. Рычага темпомата (продвинутый «мерседесовский круиз-контроль) нет, его функции переданы кнопкам на руле. Графическую панель приборов и экран в центре убрали под стекло диагональю 12,3 дюйма, скрыв перемычку между ними. Сенсорным центральный экран так и не стал и мне это не нравится. Когда автомобиль стоит, работать с тач-скрином удобнее.

Автопилот поумнел и теперь может удерживать автомобиль в полосе, образцово соблюдать скоростной режим, сбрасывая газ перед знаками ограничения скорости, элегантно подруливать в плавных поворотах. Но русская погода побеждает немецкие технологии. В дождь или когда в лобовое стекло светит яркое солнце, электроника нередко ошибается и в поворотах автопилот выносит машину на 'встречку». То же самое происходит, если на дороге плохая разметка. Ну а крутые виражи без водителя автомобиль и вовсе пройти не может. Так что без оператора транспортного средства пока никуда.

Появились и новые силовые агрегаты. Рядная «шестерка» с индексом OM 656 пришла на смену V-образной. Это турбодизель объемом три литра. Младшая версия S350d развивает 249 л. с. Ее специально «придушили» ради наших налоговых правил. У старшей S400d отдача мотора 340 л. с. и 700 Н. м. момента.

Место версии S500 заняла новая — S560, под капотом которой работает четырехлитровая V-образная «восьмерка» мощностью 469 л. с. По официальным данным она простит всего 9,3 литра бензина на сто километров пути. Фокус в том, что при неспешной езде четыре цилиндра отключаются, за счет чего и достигается экономия.

Как ни странно, ощущения от управления дизельным S400d и бензиновым S560 схожи. В салоне тишина. Всегда. Дизель не слышно, а бензиновый V8 не ревет даже на высоких оборотах. На «бензинке» работает активная система шумоподавления, потому в салон звуки и не проходят. Работа подвески… глупо ожидать от S-класса провала. Машина плывет над дорогой и мне кажется, я потерял связь с реальностью. Жизнь течет за бортом, а я сижу будто в роскошной капсуле, наслаждаясь звучанием акустики Burmester, а информацию из внешнего мира узнаю по показаниям приборов и борткомпьютера.

Конечно, у V8 характер бодрее. Разгон впечатывает в кресла, как в ином спорткаре. На этом седане интереснее писать траекторию в крутых поворотах. Кстати, чтобы в таких вот виражах не растрясти пассажира сзади, на машину опционально можно заказать активную гидропружинную подвеску Magic Body Control. У нее есть режим Curve («Поворот»). Гидроопоры наклоняют кузов автомобиля внутрь виража на угол до 2,65 градусов, препятствуя крену. Тем самым повышается комфорт для седоков на «галерке». Функция работает на скоростях от 15 до 180 км/ч. Но такую ходовую покупатели не распробовали и отдают предпочтение трансмиссии с постоянным полным приводом 4Matic.

Тот же V8, только на версии S63 AMG (он сменил 5,5-литровый битурбированный V8) выдает 612 л. с. и 900 Н. м. момента. В паре с ним работает девятиступенчатый «робот», который перекочевал с младшего E63. Эта сладкая парочка разгоняет машину до первой сотни за 3,5 секунды. Эх, жалко не удалось попробовать этот снаряд.

Теперь о грустном. За мощность, комфорт и роскошь надо платить. И немало. Дизельный S350d 4MATIC стоит от 6 550 000 рублей. S400d 4MATIC обойдется в 6 750 000 рублей. Заднеприводная бензиновая версия S450 с трехлитровым 367-сильным мотором вышла самой доступной — от 6 270 000 рублей. Ну а за S560 4MATIC надо выложить минимум 7 900 000 рублей. Цена быстрого S63 AMG 4MATIC начинается от 9 400 000 рублей.

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21 августа 2017
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