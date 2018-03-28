LADA, держись: в Россию едет сверхбюджетная иномарка IKCO Dena

Модель IKCO Dena представляет собой модернизированный седан Soren — бывший Samand, который продавался у нас 13 лет назад. Построенный на базе уставшего Peugeot 405, автомобиль будет выпускаться на белорусском заводе в двух модификациях и с безальтернативными 1,6-литровым бензиновым мотором, агрегатированным с «механикой». Об этом агентству Interfax.by сообщил посол Ирана в Беларуси Мостафа Овейси.

Иранцы рассчитывают расширить экспорт своей продукции в страны Таможенного союза. Разумеется, российский рынок может стать для них приоритетным. Автостроитель, как и прежде, намерен брать клиента низкой ценой. Хотя и оснащение, и качество этих иномарок оставляет желать лучшего — технология производства изначально даже не предусматривает должной гальванической обработки кузова, которая препятствует появлению ржавчины в сложных условиях эксплуатации.

Иначе говоря, отобрать покупателя у LADA у самонадеянных азиатов вряд ли получится. Что, впрочем, не отбирает у них права на очередную попытку прижиться в России.