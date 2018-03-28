Тяжелые грузовики пользуются в России все большим спросом

И тут надо сказать, что минувший год был успешен для большинства производителей тяжелой коммерческой техники, поскольку именно в 2017-м наметился рост мировой экономики и оживление конъюнктуры рынков. В секторе коммерческого автотранспорта наблюдается увеличение спроса на грузовые автомобили, фургоны и автобусы в наиболее важных регионах сбыта. Европейский рынок комтранса сохранил стабильно высокий уровень после существенного рывка в прошлом году. Страны Латинской Америки преодолели рецессию — во втором полугодии на рынке коммерческого автотранспорта Бразилии наметилась тенденция к росту. Положительная динамика наблюдается также в Китае, Индии и России.

И если говорить о росте российского рынка коммерческого транспорта, то он оказался более, чем значительным — продано 80,2 тыс. новых грузовых автомобилей. При этом в ТОП-5 самых востребованных брендов входят КамАЗ, ГАЗ, Volvo, Scania и Mercedes-Benz. И хотя группа MAN отстает от лидеров, тем не менее ООО «МАН Трак энд Бас РУС» завершила 2017 год с достойными результатами.

Продажи грузовых автомобилей группы выросли более чем в 2 раза с аналогичным периодом 2016 года. Реализация новых автобусов марки MAN и Neoplan выросла на 76,5%. При этом один из ведущих производителей грузовых автомобилей, автобусов и двигателей подтвердил свое лидерство в традиционно ключевых сегментах. На фоне общей восстановительной динамики рынка коммерческого транспорта компания MAN увеличила совокупные продажи в России на 125%, продав 4619 грузовиков по сравнению с 2059 в 2016 году. При этом марка держит 50% рынка и является абсолютным лидером в сегменте полноприводных самосвалов. Кроме того, коммерческая техника MAN особенно востребована в таких российских регионах, как УФО, ЮФО и СКФО