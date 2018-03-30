Почему в России скоро подешевеет Hyundai Sonata

Производство автомобилей Hyundai стартовало на предприятии «Автотор» в Калининграде четыре год назад. До недавнего времени завод выпускал пять моделей — седаны Elantra и i40, а также кроссоверы Santa Fe, Grand Santa Fe и Tucson. Как известно, в связи с возобновлением поставок в Россию Sonata, i40 покинул рынок. «Соната» заняла его место не только в линейке, но и на конвейере.

На сегодняшний день Hyundai Sonata продается в нашей стране в двух модификациях — с 2,0- и 2,4-литровыми двигателями и шестиступенчатым «автоматом». Стартовая цена автомобиля в базовом исполнении Primary составляет 1 275 000 рублей. Не исключено, что локализованная «Соната» окажется дешевле, хотя в российском офисе марки порталу «АвтоВзгляд» ценовой вопрос пока не прояснили.

Напомним, что в настоящее время калининградский «Автотор» производит также некоторые модели BMW, KIA и Genesis. По итогам минувшего года завод увеличил объем выпускаемых автомобилей до 144 561 штуки.