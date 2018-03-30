Самые экономичные бюджетные авто на российском рынке

Фото www.kiplinger.com
По понятным причинам люди стараются экономить на всем, в том числе и на автомобилях — главное это делать разумно. Например, можно купить новый автомобиль по самой доступной цене, да еще с минимальным расходом топлива. «АвтоВзгляд» нашел наиболее выгодные варианты.
Иван Флягин

KIA Picanto

Эта компактная «божья коровка» класса А в стартовой комплектации Classic обойдется в 554 900 рублей. Литровый мотор мощностью 67 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой, потребляет в загородном цикле всего 3,7 л на 100 км, в смешанном — 4,4 л, в городском — 5,6 л. Другое дело, что такие малютки у наших соотечественников не пользуются большой популярностью. Хотя, если бы не платные парковки, самые миниатюрные «легковушки» с подобными экономичными характеристиками могли бы стать неплохой альтернативой городскому транспорту.

Volkswagen Polo

Немецкий седан востребованного у нас сегмента B оценен в 599 900 рублей. Базовая версия Conceptline предлагается с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Расход топлива на трассе составляет 4,5 л на 100 км, в городе — 7,7 л, в смешанном режиме — 5,7 л. Правда, выбрав этот вариант, придется смириться с отсутствием кондиционера.

Skoda Rapid

Родственник Polo доступен по цене 636 000 рублей за стандартную версию Entry с тем же 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. и аналогичной пятиступенчатой «механикой». Почти такой же у него и расход топлива: в загородном цикле — 4,6 л на 100 км, в городском — 7,8 л, в смешанном — 5,8 л. К сожалению, в списке стандартных опций также нет кондиционера.

Hyundai Solaris

Еще один корейский рецепт сэкономить уже по достоинству оценен российским потребителем. Седан в минимальной комплектации Active обойдется в 644 900 рублей. За эти деньги вы получите машину на «механике» с 1,4-литровым 100-сильным бензиновым двигателем, который потребляет 4,8 л на 100 км за городом, в мегаполисе — 7,2 л, в смешанном режиме — 5,7 л. Увы, за такие деньги кондиционер вам по-прежнему не полагается.

KIA Rio

Собрат «Соляриса», бестселлер российского рынка седан KIA Rio в стартовой комплектации Classic стоит дороже — 684 900 рублей. Автомобиль оснащается тем же 1,4-литровым мотором и обладает аналогичным аппетитом. Зато у него уже в базе имеется кондиционер, но при этом отсутствует радио, которое имеется в наличии у Solaris.

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30 марта 2018
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