Самые экономичные бюджетные авто на российском рынке

Skoda Rapid

Родственник Polo доступен по цене 636 000 рублей за стандартную версию Entry с тем же 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 90 л. с. и аналогичной пятиступенчатой «механикой». Почти такой же у него и расход топлива: в загородном цикле — 4,6 л на 100 км, в городском — 7,8 л, в смешанном — 5,8 л. К сожалению, в списке стандартных опций также нет кондиционера.

Hyundai Solaris

Еще один корейский рецепт сэкономить уже по достоинству оценен российским потребителем. Седан в минимальной комплектации Active обойдется в 644 900 рублей. За эти деньги вы получите машину на «механике» с 1,4-литровым 100-сильным бензиновым двигателем, который потребляет 4,8 л на 100 км за городом, в мегаполисе — 7,2 л, в смешанном режиме — 5,7 л. Увы, за такие деньги кондиционер вам по-прежнему не полагается.

KIA Rio

Собрат «Соляриса», бестселлер российского рынка седан KIA Rio в стартовой комплектации Classic стоит дороже — 684 900 рублей. Автомобиль оснащается тем же 1,4-литровым мотором и обладает аналогичным аппетитом. Зато у него уже в базе имеется кондиционер, но при этом отсутствует радио, которое имеется в наличии у Solaris.