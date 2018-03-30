Самые экономичные бюджетные авто на российском рынке

KIA Picanto
Эта компактная «божья коровка» класса А в стартовой комплектации Classic обойдется в 554 900 рублей. Литровый мотор мощностью 67 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой, потребляет в загородном цикле всего 3,7 л на 100 км, в смешанном — 4,4 л, в городском — 5,6 л. Другое дело, что такие малютки у наших соотечественников не пользуются большой популярностью. Хотя, если бы не платные парковки, самые миниатюрные «легковушки» с подобными экономичными характеристиками могли бы стать неплохой альтернативой городскому транспорту.
Volkswagen Polo
Немецкий седан востребованного у нас сегмента B оценен в 599 900 рублей. Базовая версия Conceptline предлагается с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой «механикой». Расход топлива на трассе составляет 4,5 л на 100 км, в городе — 7,7 л, в смешанном режиме — 5,7 л. Правда, выбрав этот вариант, придется смириться с отсутствием кондиционера.