Tesla Model S отзываются из-за проблем с рулевым управлением

По данным Bloomberg, причиной отзыва седанов Tesla Model S послужила высокая вероятность возникновения коррозии болтов усилителя рулевого управления. Речь идет в первую очередь о тех машинах, которые эксплуатируются в холодных странах. В частности там, где широко используются противогололедные реагенты.

Несмотря на то, что выявленный дефект нельзя отнести к критическим, сотрудники Tesla рекомендуют владельцам подпадающих под акцию авто все же найти время и заглянуть к официальному дилеру. Они уточнили, что проверка состояния болтов и их замена в случае необходимости занимает не более часа.

Tesla отзывает около 122 000 седанов Model S, произведенных в период с 2012 по 2016 год. Эта кампания охватывает и те автомобили, что были привезены из-за границы в Россию. Официально марка Tesla в нашей стране не представлена, однако существует несколько компаний, реализующих и обслуживающих эти электромобили.

Добавим, что по данным ГИБДД на конец минувшего года в России насчитывалось немногим больше 180 электрических седанов Tesla Model S.