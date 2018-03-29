В России отзываются кроссоверы BMW X3

Фото: www.netcarshow.com
Официальные дилеры BMW приглашают в автосервис владельцев 1202 кроссоверов X3, проданных в 2017—2018 году. Как оказалось, на калининградском заводе «Автотор» сотрудники конвейера порой забывали устанавливать винты для крепления заднего спойлера.
Виктория Базылева

– Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могут слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха, — говорится в сообщении Росстандарта.

Надо сказать, что нехватка необходимых винтов чревата не только посторонними шумами, но и деформацией спойлера. А в худшем случае — и его отсоединением на высокой скорости. Не трудно догадаться, что оторванная ветром деталь может спровоцировать аварийную ситуацию, прилети она кому-нибудь в лобовое стекло.

По этой причине владельцам потенциально дефектных кроссоверов BMW X3 не стоит надолго откладывать визит к дилеру. Тем более, что проверка наличия винтов крепления и их установка в случае необходимости осуществляются совершенно бесплатно.

В ближайшее время сотрудники автосалонов оповестят всех обладателей подпадающих под акцию кроссоверов об отзывной кампании. Впрочем, на ремонт можно записаться и самостоятельно. Достаточно выбрать дилерский центр, связаться с отделом сервиса и уточнить, назвав идентификационный номер (VIN), охватывает ли отзыв конкретную машину.

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29 марта 2018
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