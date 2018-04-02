Китайский седан Geely Emgrand GT получил новую версию

В нашей стране Geely Emgrand GT продается в двух модификациях с бензиновыми моторами мощностью 148 и 163 л. с., и в обозримом будущем тут никаких изменений не предвидится. В Китае же вот-вот появится гибридная версия модели, которая получит индекс GE. Правда, подробностей о ней представители марки пока не раскрывают.

По предварительным данным новый Emgrand GT, вернее Borui GE, укомплектован 1,5-литровым турбомотором в 179 л. с., одним электрическим двигателем, мощность которого неизвестна, и семиступенчатой роботизированной коробкой передач. Подтвердят или опровергнут эту информацию в Geely, очевидно, позже — ближе к старту продаж.

Стоит отметить, что гибридный «Эмгранд» отличается от бензиновых не только силовым агрегатом, но и дизайном экстерьера и интерьера. Электрифицированный автомобиль можно опознать по новым светодиодным фарам, иным бамперам и подретушированной радиаторной решетке. В салоне машины появились другая приборная панель и 12,3-дюймовый дисплей мультимедийного комплекса.